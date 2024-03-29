出國到當地旅遊的方式有很多種，有人搭車、跟團、靠雙腳徒步或是自駕，其實都是很好的方式。這一陣子有許多朋友到日本旅遊是選擇租車自駕，可能是受惠於台灣的駕照可以換國際譯本，可以直接在日本開車，而越來越多人選擇自駕，就能更深度地遊逛日本，有更充裕的時間可以探訪平時搭車與跟團時較難造訪的景點與地區。





日本最高的租車平台 全中文介面讓你租車不苦手

相信多數人都會擔心日文不通，ToCoo!租車網有提供全中文介面，更集結全日本大大小小的租車點，透過簡單明瞭的介面操作租車，並幫你聯絡當地的租車點，讓你飛到日本出示資訊就能夠輕鬆取車，節省了很多麻煩的手續和來回溝通。當然，租車駕駛人最重要的還是要遵守當地的交通規範，相信這能讓你租車出遊一路平安。





常見的租車方式有兩種，一種是在住宿處附近直接租車，另一種是預計旅遊的當地再租車。舉例你想到輕井澤旅遊，可以到輕井澤車站再租車。而想要預約租車也非常方便，只要輸入想租車的地點，點選「立即預約」就可以了。





抵達租車門市後，會有一連串的流程，像是確認租賃合約、核對租車資訊、取車前確定車況，並一一拍照及檢查、確認相關保險等，現場會有當地服務人員引導你做確認，所以不用擔心。



輕鬆租車來趟八王子探險 出發賞櫻更要大啖美食

這次規劃是近期旅遊熱度躍昇的八王子，八王子離東京不會太遠，用自駕來規劃路線真的非常方便，把腦海中看過的日本節目推薦的景點排一排，光是一天就能走訪許多景點，也不用花太多時間開車，讓你有更充裕的時間體驗。接下來就跟著腳步一起來探訪八王子吧！



八王子經典賞花寺廟 金剛院

日本關東三大不動之一，是一座歷史悠久的寺廟，由於保佑交通安全特別靈驗，每年都會吸引近30萬人前往參拜。此外，金剛院在一年四季都可以欣賞色彩繽紛的花，像是初夏的繡球花祭、夏季的紫陽花祭、秋天的紅葉祭，到了櫻花的季節更不能錯過，在奥殿可以陸續看到整片栽種的櫻花樹陸續盛開，櫻花花況會持續到4月中旬，想前往的朋友可不要錯過囉。





金剛院周邊還有像あじさい鑑賞路、多摩丘陵自然公園這樣的自然步道，漫步走到高幡山，讓你獨享西東京的自然風光。對了，如果你是日本歷史控，也可以在金剛院裡發現新選組土方歲三的蹤跡唷。



大胃王推薦知名中華餐廳 大進亭

金剛院｜有免費停車場地址：東京都日野市高幡733

以大份量聞名的中華餐廳，老闆個性豪邁熱情，因此上了許多熱門節目和網路節目，像是豪快店主のこぶしから揚げ、黙飯 MOKU MESHI TOKYO等仍舊不改風格，以最大誠意招待來自各地的客人。店內較為知名的有麻婆蓋飯、炸雞定食等，老闆都是用在地食材熬煮，在等待過程看到別桌人點的料理總讓人口水直流。





小編推薦的餐點則是炸雞定食，雖然只有5塊炸雞，但每一塊都是一般炸雞的3倍大。而糖醋類的料理也超受歡迎，像是糖醋豬肉與天津飯，酸甜的口味超下飯，往往能看到有人能一口氣吃完一大份，也是店裡面的有趣光景呢！





大進亭｜有免費停車場

地址：東京都八王子市大樂寺町184



都立滝山公園 吃飽後散步還能看櫻花

這裡靠近日本戰國時代的「瀧山城」舊址而得名，也是東京屈指可數的賞櫻景點之一，每到櫻花季園內有約5,000株櫻花陸續綻放，是八王子區域著名的賞櫻勝地。在瀧山城遺跡的周圍可以發現一條散步路線，你可以在午後邊散步，邊欣賞豐富的自然景觀和舊城堡的歷史風貌。





都立滝山公園｜有免費停車場

地址：八王子市高月町、丹木町二、三丁目



Boule Beurre Boulangerie 必吃的網紅烘焙店

五年間連續蟬聯日本麵包百名店的Boule Beurre Boulangerie，以麵包為核心，提供道地的歐式烘焙麵包。雖然說店內大多以外帶為主，但店門口供人歇息的小桌椅是非常好拍的亮點之一。這裡的麵包香氣跟咬勁都特別突出，與傳統的日式麵包不同，是單純又充滿風味的口感與外觀，很適合在旅途中買一些吃吃。





Boule Beurre Boulangerie｜有付費停車場

地址：東京都八王子市16-5 Yokoyamachou 192-0081



滝山道之驛 在地特色休息站

每次到道之驛都有驚奇，日本有很多道之驛，也就是所謂的道路休息站。每個道路休息站都會因為當地的區域有不同的主題，八王子滝山的道路休息站就是以在地的特產為主。其中最知名的就是蘋果派冰淇淋，是整個蘋果派放到冰淇淋內，有著很特別的體驗與口味。有時也會推出期間限定的冰淇淋，像是最近推出阿芙佳朵冰淇淋，造型很像毛線口感也很綿密，只要450日圓銅板價，非常適合嘗鮮。





除了冰淇淋外，這裡還有在地直送的蕎麥麵和烏龍麵的「彩食庵」，及提供日式甜點的「滝山茶屋」，但因為時間有限只能下次再來品嚐。在休息站也可以發現許多高CP值的在地點心或蔬果，有路過的朋友或許可以在這裡找到適合當作伴手禮唷。





滝山道之驛｜有免費停車場

地址：東京都八王子市滝山町1-592-2



同場加映：滿足購物慾望的天堂南大澤Outlet

開車回程如果時間充裕的話，推薦可以順道去Outlet血拚一番！南大澤Outlet有上百家知名品牌和舒適的購物空間，在這裡不用擔心像市區那樣人擠人。此外，Outlet三不五時會有許多優惠折扣和外國旅客免稅(記得要帶護照喔)，讓您可以盡情購物噢！！





南大澤除了有三個街區以上的購物商場之外，在附近更有三棟以上的美食大樓。其中最有名的就是整個樓層都是美食街的Frente南大澤美食街。裡面有各式各樣的料理，像是日式料理與亞洲料理，您可以品嚐大份量日式煎豬排，或是漢堡排。從窗戶看出去的風景也非常美麗，同時享有景觀與美味餐點的用餐好地方。





南大澤Outlet｜有免費停車場

地址：東京都八王子市南大澤1-600



想要來趟完美自駕旅 一定要注意這些

無論你想要輕鬆出遊或安心回程，人在國外開車最重要的就是保險！ToCoo!租車提供了ToCoo! Additional Support (T.A.S.)的保險服務，讓事故發生時可由ToCoo!來進行後續處理服務。在租車時，通常都會包含免責輔助險＆全額承保方案，你也可以隨時跟服務人員確認保險的額度來保障自駕出遊，此外服務人員也會同時與你確認保險內容和規範喔！





再來就是台日的駕駛習慣，像是日本駕駛座多數在右邊、道路靠左行駛、行車時前後座都要繫安全帶(相信大家都已經很習慣了)、嚴禁路邊臨停、看到「止まれ」的標誌一定要停車再開、單黃線禁止超車或迴轉，以及禮讓行人，留意這些小細節相信能讓你的日本自駕旅能夠更加順暢。



重點！ToCoo!租車網要送給Walker會員小禮物，無論你是要規劃出國自駕，或是有家人準備要出國，只要點進下方連結，輸入優惠碼就能領取滿10,000日元折抵1,000日圓的抵用金，快收藏起來好好規劃一趟屬於你的自駕旅吧。





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