如果你在東京想找附設蒸氣室的旅館，真的強烈推薦Smart Stay SHIZUKU 品川大井町。除了有超大桑拿以外，休息室有高達3000本漫畫，環境乾淨，也適合工作。90分鐘的桑拿只需要800日圓起，CP值非常高。住宿費也只需要3000日圓起。對於獨旅的小資族來說，這間旅館真的很方便！

Smart Stay SHIZUKU 品川大井町

整體設備都還非常嶄新，到東京站大約只需15分鐘，到國際展覽場站大約只需10分鐘， 到羽田機場大約只需30分鐘，到舞濱站大約只需30分鐘。不管是看演唱會還是去遊樂園，都十分方便。



▲圖片來源／大王興業株式会社





客房

男性樓層位在4F、5F，共有132間房間；女性樓層位在6F，共有66間房間，館內的膠囊旅館私人空間極大，環境舒適，房間寬1.1m×深2.1m×高1.1m，每一間都附有24吋液晶電視、各種插座、帶鎖的儲物櫃，也都配有空調。

▲圖片來源／大王興業株式会社





蒸氣室

館內也有分別為男性和女性設置了大浴場和桑拿。 館內的桑拿配備了自動灑水設備，可以更好地促進出汗。免費的備品包括：館內服裝、毛巾、臉部毛巾、牙刷、洗髮精、護髮素、沐浴露、洗面乳、化妝水、棉花棒、剃刀等。女性大浴場提供卸妝產品、乳液、護髮精華、髮圈、化妝棉等。對於想要減輕行李的人來說非常方便。

▲圖片來源／大王興業株式会社





休息室

館內也設置了寬敞而時尚的交流區域，入住房客不僅可以在此用餐，還可以用免費Wi-Fi工作。此外，餐廳也提供了豐富的菜單，價格合理，當然，房客也能在此享用外帶進來的餐點。休息區的休息躺椅非常舒適，同時也提供漫畫、雜誌和電視。



▲圖片來源／大王興業株式会社





浴室與洗衣機

在浴室區域也提供了洗衣設施。



▲圖片來源／大王興業株式会社



■飯店資訊

地址：東京都品川區東大井5-2-8

交通方式：JR京濱東北線大井町站東口徒步約1分鐘；臨海線大井町站中央東徒步約3分鐘、東急大井町線大井町站東口徒步約1分鐘。

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