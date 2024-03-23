愛吃牛軋糖的你正在開發新店家嗎？那你一定不能錯過日本人所開發的法式牛軋糖！2024年4月東京品川，在網路上超紅的法式牛軋糖「NOUGAT℃」終於要創設實體店鋪啦！不只有牛軋糖冰淇淋，現場也有必買的夾心三明治！一起來看還有哪些誘人的選項！

NOUGAT℃牛軋糖

NOUGAT℃牛軋糖的官方線上商店於2021年12月上線，沒多久就因為驚人的美味而受到報紙、雜誌等媒體的肯定和介紹。不只符合日本人的口味，2023年6月也獲頒「OMOTENASHI Selection」2023年度的金獎。OMOTENASHI Selection專門選出具有日式特色，且能令人印象深刻的日本商品。既然得過獎，那一定要吃吃看啦！



▲圖片來源／株式会社展真ダイニング





牛軋糖夾心三明治

牛軋糖夾心三明治將牢固的蛋白霜和生奶油打在一起， 再和焦糖杏仁糖充分混合，搭配碎杏仁。 冷卻的牛軋糖一放在舌頭上就會融化，咬下去以後，碎杏仁會創造酥脆的口感，焦糖的甜味會逐漸充滿整個口腔，由於有足夠的厚度，在吃的過程中，牛軋糖會逐漸變軟，口感也會跟著產生變化，光是一顆夾心三明治，就能同時享受不同的風味。價格為5顆2,500日圓，含稅。



▲圖片來源／株式会社展真ダイニング





起司牛軋糖冰淇淋

起司牛軋糖冰淇淋共有3種口味，分別是原味、摩卡和炭巧克力。摩卡以進行過深度烘焙的濃縮咖啡為原料， 苦澀的口感和深厚的風味與焦糖形成完美搭配，建議能夠搭配紅酒一起享用。炭巧克力是黑色的，儘管外觀震撼，但口感溫和， 巧克力味道十分濃郁。迷你杯價格為324日幣，含稅。



▲圖片來源／株式会社展真ダイニング





其他點心

現場也有提供其他甜點，價格475日幣起。



▲圖片來源／株式会社展真ダイニング





■商店資訊

地址：東京都品川區西五反田8-1-8

交通方式：池上線「大崎廣小路」站徒步1分鐘；JR山手線五反田站徒步7分鐘

官方網站



▲圖片來源／株式会社展真ダイニング