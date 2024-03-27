來台中要吃什麼？公益路作為台中市的重要幹道，其以勤美為中心，與草悟道形成一個龐大的商業網，當地除了進駐許多商家之外，也有很多人氣美食餐廳，可以說是全台中市最精華的地段，在假日時也常常擠滿逛街及享用美食的人潮，窩客島整理了公益路7間人氣餐廳，從日式拉麵到印度料理皆任君挑選，有空時可以來嚐鮮。





緊鄰黎明黃昏市場的「城裡來的巫山烤魚」，以活魚料理聞名，堅持現點作，結合四川獨家配方，直擊味蕾。而在2020年榮獲台中米其林一星的「俺達の肉屋」，主打購入一整頭日本和牛並料理，讓人不用出國也能吃到頂級和牛。還有隱身於公益路商圈中的「斯里印度餐廳」，除了經典的烤餅與咖哩，在這裡也能吃到隱藏餐點。





公益路美食推薦：俺達の肉屋

部落客 貪吃猴 造訪 俺達の肉屋 說：

這間小巧的和牛燒肉店，能夠摘星真的是相當厲害，來到這裡用餐，裡面營造出一個輕鬆熱鬧的氛圍，不用太過拘謹。<全文介紹>



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#俺達の肉屋

地址：台中市南屯區公益路192-1號

電話：04-2325-0588







公益路美食推薦：斯里印度餐廳

部落客 肉依小姐吃什麼 造訪 斯里印度餐廳 說：

如果是初次嘗試印度料理的人，在【斯里印度餐廳】也能找到許多選擇，無論是經典的烤餅或是咖哩通通有，還能吃到外面不常見的特殊餐點，而且店裡的印度員工都超親切，讓人有種來到當地旅遊的感覺。<全文介紹>



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#斯里印度餐廳

地址：台中市西區公益北街45號

電話：04-2323-3377





公益路美食推薦：禾畔小賣所燒肉丼專賣

部落客 Lion Fun ❤ 造訪 禾畔小賣所燒肉丼專賣 說：

外皮酥脆炸蝦帶有甜味，冷掉了味道也沒有跑掉，再來是它的粉，不會因為冷掉而跟肉分離，以份量來說很足夠，吃到後面也不會膩掉！！<全文介紹>



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#禾畔小賣所燒肉丼專賣

地址：台中市南屯區大進街436號

電話：04-2320-1636







公益路美食推薦：太初麵食館

部落客 蛋寶趴趴go 造訪 太初麵食館 說：

這裡的「粗麵」一點也不粗！，大概就是陽春麵的粗度吧~粗麵條吸附微麻香的牛肉湯汁後，吃起來Q彈有味，口感不錯，我覺得比「拉麵」好吃！😋<全文介紹>



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#太初麵食館

地址：台中市南屯區公益路二段115號

電話：04-23195101







公益路美食推薦：紅巢燒肉工房

部落客 小米食 造訪 紅巢燒肉工房 說：

不愧是海鮮專家，連干貝也好滿意~入口鮮甜軟Ｑ，彈性極佳且絲絲柔軟，花枝小卷肉質也很鮮彈五告讚，或是肉魚甜嫩的香烤鯖魚也相當美味，分秒感受鮮美海味悠遊於口中~<全文介紹>



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#紅巢燒肉工房

地址：台中市南屯區公益路二段836號

電話：04-22559258







公益路美食推薦：城裡來的巫山烤魚

部落客 小凉 造訪 城裡來的巫山烤魚 說：

鯛魚不只是肉嫩好食，就連鯛魚下巴充滿油脂的部位，也富有滿滿的膠質。表面帶著微焦的魚皮更是香，肉質軟嫩吃起來美味鮮甜且無土味，加上以42種中藥草煮6小時的精華醬汁淋入，迷人又美味，讓我那挑剔的味雷瞬間得到救贖！！<全文介紹>



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#城裡來的巫山烤魚

地址：台中市南屯區公益路二段653之6號

電話：04-23824499







公益路美食推薦：KITAHO北穗製麵所

部落客 小米食 造訪 KITAHO北穗製麵所 說：

焦香黑蒜油令醇濃蒜香與稠濃白湯完美做交融，甫入口強勁滋味不斷襲衝著味蕾，在嘴裡激戰且發酵發酵~配上嫩彈細麵與爽脆時蔬，今日靈魂已獲得解放犒賞~<全文介紹>



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#KITAHO北穗製麵所

地址：台中市西區公益路124巷2號

電話：0908-656520



