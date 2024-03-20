如果你很愛買日本的特色甜點當作伴手禮，就千萬不能錯過這家全新開幕的棉花糖馬卡龍「Marshlimo」！Marshlimo於2024年3月初開設快閃店，期間限定進駐阪急梅田百貨，才短短一周就引起了網路上的關注！

棉花糖馬卡龍 Marshlimo

Marshlimo的誕生源於與西班牙畢爾包市（Bilbao）的傳統甜點Carolina。Carolina在塔皮麵團外包裹螺旋狀的蛋白霜，如同柔軟的霜淇淋，造型獨特。Marshlimo因此採用了類似的造型，以蓬鬆的香草棉花糖來呈現螺旋狀，同時將果味馬卡龍和巧克力甘納許堆疊在酥脆的派皮中，最後再用酥脆的巧克力進行塗層。頂部裝飾有開心果和乾草莓，外觀華麗。Marshlimo 在3月8日至3月14日試水溫，於阪急梅田百貨緊急快閃，目前正在規劃下次的快閃時程！



▲圖片來源／D&Nコンフェクショナリー株式会社





芒果百香果口味

在酥脆的派塔裡，堆疊了宮崎產的芒果馬卡龍和小笠原群島的百香果甘納許，並擠上了自家製的蓬鬆棉花糖。最後，白巧克力將整體包裹起來，頂部灑有冷凍乾燥的草莓。咬下去的時候，可以感受到百香果的清新酸味和芒果的濃郁甜香在口中爆開。



▲圖片來源／D&Nコンフェクショナリー株式会社





草莓開心果口味

在酥脆的派塔裡，堆疊了開心果馬卡龍和福岡產的甜美草莓甘納許，並擠上了自家製的蓬鬆棉花糖。最後，黑巧克力將整體包裹起來，頂部灑有開心果。風味具有層次感，剖面也非常可愛。



▲圖片來源／D&Nコンフェクショナリー株式会社





盒裝套組

棉花糖馬卡龍4入裝內草莓開心果和芒果百香果口味有各2入，價格為 1,140日圓。



▲圖片來源／D&Nコンフェクショナリー株式会社





■品牌資訊

品牌名稱：マシュリモ

官方網站

※目前暫無實體店舖