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選用紅頰草莓、大島櫻花，龜屋萬年堂的櫻花草莓大福3月限定，還有櫻花團子和銅鑼燒，又美又好吃。

2024-03-17 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社亀屋万年堂 人氣：25
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特派員 Trish

特派員 Trish

東京都目黑區自由之丘必朝聖的龜屋萬年堂又出新招了！2024年春季，龜屋萬年堂選用靜岡縣紅頰草莓，推出草莓控必吃的「奢華櫻花草莓大福」！光看就超幸福，還不手刀飛日本吃一波！

櫻花草莓大福

櫻花草莓大福（桜いちご大福）將於2024年3月1日至31日止，於東京、神奈川等地的26間分店販售。這顆大幅選用靜岡縣產的紅頰草莓和靜岡縣大島櫻的櫻葉，外皮則是揉成了櫻花色的羽二重餅，美到超之前都要先深呼吸，不僅口感，連外觀都能感受到季節感。

▲圖片來源／株式会社亀屋万年堂

■商品資訊
商品名稱：櫻草莓大福（桜いちご大福）
售價：每顆291日圓，含稅
販售期間：3月1日至3月31日
※此為限量商品，售完為止，敬請見諒。

 

櫻花道明寺糰子

除了必吃的大福以外，龜屋萬年堂也推出了其他櫻花甜品，不容錯過。道明寺由浸泡水中、蒸煮後乾燥並研磨成粗顆粒的糯米製成，軟潤的口感老少咸宜，廣受歡迎。櫻花道明寺糰子（桜道明寺）使用日本產紅豆，製成清爽甜美的餡料，再包裹於櫻花色的道明寺外皮內，上面以櫻花裝飾，最後以櫻葉作為點綴。

▲圖片來源／株式会社亀屋万年堂

■商品資訊
商品名稱：櫻花道明寺糰子（桜道明寺）
售價：每個216日圓，含稅
販售期間：3月到4月上旬

 

櫻花銅鑼燒

櫻花銅鑼燒（桜どら焼）將靜岡縣產大島櫻的葉子切碎並混入白豆餡中。紅豆搭配櫻花的清香，甜而不膩，甚至有一種高雅脫俗的口感。

▲圖片來源／株式会社亀屋万年堂

■商品資訊
商品名稱：櫻花銅鑼燒（桜どら焼）
售價：每個194日圓，含稅
販售期間：3月到4月上旬


■分店資訊
自由之丘本店：東京都目黑區自由之丘1-15-12
戶越銀座店：東京都品川區平塚2-16-2
更多分店請查看官方網站

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