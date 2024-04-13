抹茶控期待的抹茶季終於來了！除了飛日本吃抹茶之外，在台北也有許多抹茶控推薦、每年都要去吃的「抹茶甜點店、抹茶專門店」，直接不出國就能吃到最療癒的日式抹茶。這次窩客島集結7間台北抹茶甜點店推薦清單，無論是日本來的抹茶專門店「伊藤久右衛門、茶茶小王子」還是排隊必吃「午冬甜點」抹茶控趁抹茶季在踩點一輪。







台北抹茶甜點推薦：Matcha One

說到台北抹茶專門店，日系老宅風的「Matcha One齊東店」一直都是許多抹茶控的口袋清單，享受抹茶下午茶、拍拍美照一定要去朝聖，近期Matcha One更全新進駐誠品生活南西店B1，在中山站就能吃到Matcha One經典「抹茶千層蛋糕、抹茶蛋糕卷」以及洗版IG的「抹茶紗織蒙布朗」，抹茶控要先收藏。



#Matcha One 誠品生活南西

地址：台北市中山區南京西路14號







台北抹茶甜點推薦：伊藤久右衛門

日本京都宇治的超夯抹茶「伊藤久右衛門」，自從2016年來台灣開分店之後，就一直是許多抹茶控的必吃清單，近期從中山北路搬家新開幕，讓抹茶控用餐更舒服、更好拍照。在餐點部分，延續以往招牌的「抹茶芭菲」系列，層層堆疊的配料、抹茶霜淇淋或是抹茶蛋糕捲，點一份下午茶就吃飽。此外也推薦「抹茶宇治金時」系列，抹茶煉乳冰加上抹茶冰淇淋、紅豆、白玉等配料，還有冰抹茶套餐搭配。



#伊藤久右衛門

地址：台北市中山區中山北路一段115號

電話：(02)2567-5335





台北抹茶甜點推薦：好啊cafe

窩客 靜兒貪吃遊玩愛分享 說：

這間可是友人推薦的甜點店好啊 Cafe，抹茶控絕對必收藏！隱藏在小巷弄內整個超低調的外觀，一進店內發現整個空間讓人為之一亮，抹茶品項有抹茶捲、抹茶千層、抹茶巴斯克、抹茶協奏曲、抹茶冰淇淋、抹茶阿法嘉朵、抹茶歐蕾等等，選擇相當多元...<全文介紹>



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#好啊cafe

地址：台北市大同區萬全街46號

電話：0926193103







台北抹茶甜點推薦：茶茶小王子

窩客 妃靜 說：

茶茶小王子是一間宇治抹茶專賣店，店內主打抹茶製品、冰品、飲品、甜點，餐點種類雖然不多，道道真材實料好美味，是一間值得造訪的士林下午茶餐廳...<全文介紹>



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#茶茶小王子

地址：台北市士林區中正路235巷20號

電話：02-2883-2889







台北抹茶甜點推薦：La Grotta 台北

窩客 抹茶星球 說：

關鍵主題之一，抹茶卡士達醬有抹有甜剛剛好，抹茶控秒舉牌得分！關鍵主題二，薰衣草奶醬，噢某某！！真的是精油般的薰衣草田向我開展，撫慰我心的草香好溫暖又寧靜...<全文介紹>



#La Grotta 台北

地址：台北市中正區中華路一段77-2號

電話：02-2383-2029







台北抹茶甜點推薦：午冬甜點

窩客 算命的說我很愛吃 說：

這款草莓抹茶千層酥以茶香四溢的抹茶和草莓乳酪搭配，整體風味極具層次感，很適合在聚會時和家人朋友一起分享...<全文介紹>



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#午冬甜點

地址：台北市大安區樂利路33號

電話：02-23820515







台北抹茶甜點推薦：CHIT CHAT Cafe - 寶清店

窩客 SHINYBAN's Life 說：

既然來到主打抹茶的「CHIT CHAT Cafe」，總得來試試新奇的現刷體驗。手刷抹茶初體驗很是新奇，茶缽內是香氣濃郁的抹茶粉，一旁承裝著最佳比例的熱水，大概分三次加入，每次加入後用抹茶刷Z字型攪拌起泡，香氣會越發明顯...<全文介紹>



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#CHIT CHAT Cafe - 寶清店

地址：台北市松山區寶清街73號1樓

電話：02-2765-5073



