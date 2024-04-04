全台最長溜滑梯、全台最高溜滑梯，帶你玩！4月迎接兒童節，連假帶著大小朋友出遊放電，這次窩客島特別搜集全台9大特色溜滑梯，包含室外最高11米溜滑梯、室內3層樓旋轉溜滑梯，還有超長50公尺滾輪溜滑梯、以及一次玩到31條溜滑梯的親子公園，通通免費玩到嗨。







一次玩31條溜滑梯：熊猴森樂園

窩客 珍妮佛的花草呢喃 說：

熊猴森樂園範圍從辰光橋至中山橋間長度約800公尺寬50公尺，總面積有4公頃的空間，打造全台最大共融且全齡化堤坡特色滑梯樂園，樂園內共設置31座溜滑梯及100組的遊具設施...<全文介紹>



#熊猴森樂園

地址：新北市三重區疏洪東路一段（近捷運三重站1A出口）







全台最高11米溜滑梯：馬卡龍公園

窩客 棉花糖的天空 說：

三層樓高的溜滑梯城堡可是目前全台最高的溜滑梯唷~難怪小朋友都會玩到不想回家，1500平方公尺的毛孩專區~讓每一個毛寶貝都笑嘻嘻的跑起來...<全文介紹>



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#馬卡龍公園

地址：台中市太平區環中東路四段19號





50公尺滾輪溜滑梯：風禾公園

窩客 大海愛上藍天 說：

比想像中快速好玩，一路往下衝，還有彎道就像雲霄飛車一樣，大人小孩排隊搶著玩。溜滑梯實在太長了，溜到後來屁股會發熱，但禁止使用木板或各種隔檔，怕滾輪磨損，所以相關單位已研擬辦法做改善，想玩必須有心理準備，穿厚一點的褲子來...<全文介紹>



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#風禾公園

地址：桃園市桃園區慈文路688號







中部最大免費彩虹滑梯：名間親子生態園區

窩客 那倆人玩樂人生 說：

裡頭的設施種類相當多，有彩虹滑梯、複合式溜滑梯、沙坑、等等等...重點離名間交流道超級近，只要5分鐘就到達了，難怪這裡假日滿滿都是小孩，因為佔地超大，是放電的好去處...<全文介紹>



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#名間親子生態園區

地址：南投縣名間鄉彰南路256號







30公尺樹藤溜滑梯：三峽中山公園

窩客 靜怡＆大顆呆 說：

30公尺長的彩虹樹藤溜滑梯沿著山坡而下，超溜的速度讓大人小孩都驚喜，另外還有八米長的磨石子溜滑梯、旋轉盤、跑酷棧道及攀爬設施等，免費的親子景點是兒童節、清明連假遛小孩好去處...<全文介紹>



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#三峽中山公園

地址：新北市三峽區中山路79號







台北最長的免費溜滑梯：文山森林公園

窩客 布咕布咕 說：

很多人喜歡玩溜滑梯，尤其是超長超高的溜滑梯，深受非常小孩的喜愛~更是爸爸、媽媽最愛帶小孩來的親子景點。而今天要跟大家介紹台北最長的溜滑梯公園，他就是位於台北文山區文山公園的「文山森林公園趣探險之丘」...<全文介紹>



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#文山森林公園

地址：台北市文山區福興路95巷







飛天火車溜滑梯：林邊共融公園

窩客 Tin 說：

無敵可愛又繽紛的火車和蓮霧造型主題，位置就在林邊車站前，方便到達好拍也好好玩，這裡遊戲場適合大一點的孩子，有許多的闖關卡和攀爬森林探險的挑戰設施，到處都是蓮霧造型椅非常有在地名產的特色...<全文介紹>



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#林邊共融公園

地址：屏東縣林邊鄉仁愛路78號







消防車溜滑梯：湖山六號公園

窩客 靜怡＆大顆呆 說：

打造成讓大人小孩都驚喜的消防主題公園，公園裡有栩栩如生的大紅色消防車，還有消防栓水龍頭以及火焰造型地墊，家裡有小小消防迷必來呀～...<全文介紹>



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#湖山六號公園

地址：台北市內湖區大湖街166巷30號







室內3層樓旋轉溜滑梯：潭酵天地觀光工廠

窩客 紫色微笑 說：

潭酵天地不但門票免費，還有2個溜滑梯，最新三層樓高的溜滑梯，還有醋醋小火車、長頸鹿，超好拍的景點，是個非常適合遛小孩的好地方...<全文介紹>



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#潭酵天地觀光工廠

地址：宜蘭縣礁溪鄉漳福路25號



