玥老師在 Walker 占星預告你的好運，巨蟹座感情甜蜜溫暖彼此，獅子座意外之財試手氣，雙子座用誠意促進合作。



牡羊座：別亂出頭，不被利用

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週要注意人際問題，熱心的你經常聽到別人的心聲，知道朋友受到委屈，很容易激起你的俠義精神，卻不知不覺中捲入他人戰爭。在無法完全了解真實情況之下，不要隨便替人抱不平，避免成為有心人利用的工具。







金牛座：身心疲憊，注意安全

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢略有不足，要注意身體的變化，外界的壓力加上過度勞累，讓你精神不佳。出門在外都需要預留時間，放慢腳步減少意外的發生。感情緣分尚可，別太重視CP值，大方對待伴侶，讓對方感受到被你重視的感覺。







雙子座：洽談合作，誠意第一

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週工作運勢不錯，職場上多跟他人交流，你會有新的發展。用輕鬆幽默的方式分享自己的想法，展現誠意讓你更快速的打動對方。感情緣分穩定，當你們遇到觀念不一樣的時候，多溝通幫助彼此達成共識。







巨蟹座：浪漫約會，甜蜜時光

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢充滿粉紅泡泡，趁著假日的時候，安排約會跟伴侶一起到景點走走，營造浪漫的氣氛，讓兩個人再次燃燒愛火！工作方面，容易有雜事煩心，只要多花耐心，與同事合作，就可以在期限內完成目標。







獅子座：意外之財，小試手氣

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週運勢回升，在財運方面發展亮眼，有機會遇到意外之財，出門在外不妨試試手氣！工作的部分，需要練習控制脾氣，當跟同事之間有摩擦的時候，別急著說出來，暫時先自己轉換想法，以減少不必要的麻煩。







處女座：同理他人，好好說話

整體運勢。★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週外緣運勢不佳，想要逆轉局勢，就要先注意跟人說話的方式。職場上碰到問題的時候，千萬不能得理不饒人，多體諒對方的難處，委婉的表達才可以避免衝突。感情方面要多加油，即使忙碌奔波也不能遷怒伴侶唷！







天秤座：桃花朵朵，財運不佳

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週，運勢好壞各半，感情方面會有新的緣分，單身的朋友可以透過親友的轉介紹，認識不錯的對象。跟異性相處時不用太緊張，自然的態度，就能吸引他人目光。金錢運不佳，隨時注意貴重物品，以免遺失。







天蠍座：幫助他人，量力而為

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢緩和許多，整體發展還算達標，表面冷漠的你，其實內心十分熱情，遇到需要幫助的人，也很願意出手相助。不過這陣子要特別提醒自己，凡事都要量力而為，千萬不要為了協助他人，反而耽誤更重要的事情。







射手座：好友同歡，別嗨過頭

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週運勢有所進步，除了努力完成工作，享受生活也是必要的體驗。約好朋友一起相聚吃飯，讓你擁有愉快的心情。在感情的部分就要多加注意，與異性朋友玩樂的時候，記得掌握好分寸，小心嗨過頭，傷害到你的另一伴。







摩羯座：調配時間，兼顧家庭

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢比較辛苦，需要為家庭煩惱，留意身邊的家人，是否有身體不適等問題，即時給予協助。工作發展差強人意，因為無法專心上班，不容易有好的成績，按照工作的輕重緩急去分配執行的時間，可以幫你避免延遲進度。







水瓶座：口角爭執，放下成見

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週運勢起伏不定，外界的突發狀況會打亂你原先的計畫。心情不佳的時候，更容易跟周遭的人發生爭執，尤其是與你親近的人。碰到問題先放下個人的成見，就事論事才會讓你與人相處更順利。







雙魚座：安頓身心，充電一下

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢平平，不用過度追求工作績效，想有所表現還需要等待時機。放假的時候，安排自己喜歡的休閒活動。釋放壓力後，才有更多的正能量面對其他的挑戰。感情緣分不錯，生活中的貼心舉動可以增進兩人的關係。



人生沒有完美的一百分，只要盡力就好，體驗過程中的樂趣，也是一種享受。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。