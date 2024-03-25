最近氣溫逐漸回暖、早晚溫差大，你家的小孩又開始過敏了嗎？根據衛福部統計，台灣學童過敏比例約1/5，15-44歲人口中約每3人就有一個過敏兒；加上空氣污染嚴重，地處亞熱帶又屬於海島型氣候，相對濕度動輒超過70%，剛好是塵蟎最容易繁殖的環境，而過敏原又有超過8成和塵蟎有關，過敏原加上氣候變化更容易引發過敏。對很多家長來說，好不容易氣溫開始回暖，但卻因為溫差大讓孩子又開始過敏，很容易被誤認為感冒，常常被老師提醒關切，還要解釋他是因為過敏，實在心很累。



小兒科醫師顏俊宇：「面對孩子過敏，做對就不心累！」

經常在臉書粉絲團幫忙家長解決育兒大小事的小兒科醫師顏俊宇，不但自己有過敏體質，家中女兒也是過敏兒。「爸媽的過敏會影響小孩，只要父母其中一個有過敏體質，孩子有1/3的機率也會是過敏兒。」顏俊宇醫師說明，當發現女兒也遺傳了他的過敏體質，便開始努力從「調整體質」著手，避免過敏可能被誘發的機會。



不只自身孩子的狀況，顏俊宇醫師觀察，最近幾年因為過敏而來求診的孩子明顯變多，最常見的情況包括：一整天感覺渾身不對勁、狀態不好；晚上翻來覆去、睡不好，白天就沒精神、上課分心，導致學習品質不佳。過敏兒狀況不佳影響學習，家長也會跟著頭痛，建議想幫孩子抗敏的家長，可先從以下三件事開始做起：居家環境整潔控制、充足睡眠規律作息、調整體質均衡飲食。



「選對菌種，抗敏有感更安心！」顏俊宇醫師推薦LP33

環境整潔與飲食作息，皆可由家長們替孩子把關，但還有什麼方式可以「調整體質」呢？很多家長都會讓孩子吃益生菌，想幫助調整過敏體質，但市面上益生菌百百種，每一種益生菌都能抗敏嗎？到底要怎麼挑才能有效且安心呢？顏俊宇醫師提醒：「說到抗敏益生菌，關鍵就是要選對菌種。」跟著以下三大關鍵，幫助家長們選對益生菌：

1. 選擇抗敏專門菌種：抗敏要有感，就要選擇專門抗敏的LP益生菌（副乾酪乳酸桿菌，Lactobacillus paracasei），是從健康國人的腸道中，篩選出來的抗過敏菌種，可以有效調整過敏體質、促進第一型T輔助細胞活性，維持體內TH1和TH2細胞在平衡狀態，最適合台灣本土過敏兒體質。

2. 有國家認證才有效：顏俊宇醫師推薦的LP33機能優酪乳與益生菌膠囊，不僅獲得國家健康食品認證，輔助調整過敏體質，還能幫助免疫調節，啟動內在的抗敏保護力，幫助養出抗敏好體質。

3. 避免使用人工添加物更安心：選用不含果汁粉、香料、防腐劑等人工添加物，而且超過90%愛用者體驗LP33抗敏有感，更連續8年榮獲YAHOO益生菌類首獎肯定，讓孩子安心補充，調整好體質！



機能優酪乳搭配LP33益生菌膠囊，打造抗敏益生菌黃金組合

優酪乳含有豐富的蛋白質、醣類、鈣質及益生菌等，但市面上大部分的優酪乳，都針對消化的益生菌為主，而LP33機能優酪乳則是含有調整過敏體質的「LP菌」（副乾酪乳酸桿菌，Lactobacillus paracasei）是專門為過敏兒而生的益生菌。

搭配LP33益生菌膠囊，能有效調整過敏體質，以及調節免疫力，並有助於減少呼吸道阻力、減少塵蟎過敏，LP33益生菌膠囊除含有抗敏專門LP益生菌外，更添加經國際期刊認證的LGG及NCFM等專業益生菌，幫助LP益生菌調整過敏體質的功能，形成抗敏益生菌黃金組合，幫助小朋友有感抗敏，擔心孩子不會吞膠囊的家長們，也建議可將膠囊打開，搭配牛奶或果汁食用。



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