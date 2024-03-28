5間超人氣公館小吃必吃！大學生聚餐最愛的公館商圈，不論是平日、假日都有許多學生、觀光客來往，有著各種咖啡廳、早午餐、異國美食等餐館，其中傳統小吃更是不能錯過的必吃首選，窩客島這次精選5間公館人氣小吃，各個都是排隊才吃得到的人氣夯店，下次揪親友來公館，先跟著隊伍排起來。





除了有不少連鎖名店、早午餐，公館在地小吃也很強，其中絕不能錯過「藍家割包」，滷得超入味控肉加上酸菜、香菜、花生粉，整口咬下超涮嘴，是來公館必吃的排隊名店；販賣各種熟食點心的「賢夫美食」，最夯的便是厚實、有嚼勁的「紫米芋泥」，搭配香濃綿密的芋泥口感，即使不是芋頭控吃過也超推，各家夯店來公館都要通通吃過才可以。





人氣公館小吃推薦：藍家割包

排隊人潮沒停過的人氣割包！來公館不能沒吃過「藍家割包」，滷得鹹香入味的軟嫩控肉除了全肥、全瘦、半肥半瘦，還可以選擇綜合偏肥、偏瘦，完美滿足各種喜好搭配，加入酸菜、香菜、花生粉整個超對味。不少人也會順路買對面超夯的「陳三鼎」青蛙撞奶，來公館看到排隊人潮跟著排準沒錯。



#藍家割包

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3號

電話：02-2368-2060



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人氣公館小吃推薦：全素地瓜球

全素地瓜球採純手工現捏現炸，有著超酥脆外皮、Q軟內餡的涮嘴口感，而且放到冷掉也不會變形，收獲許多來往遊客的喜愛，生意好到就算目前只販賣原味，沒有其他特殊口味也照樣排得大排長龍，願意為它在現場等起鍋也要吃上一口。



#全素地瓜球

地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷8-1號

電話：0987-074-426





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人氣公館小吃推薦：賢夫美食

不是芋頭控也推爆的紫米芋頭！藏在水源市場內的「賢夫美食」，主要販賣粽子、港式蘿蔔糕、燒賣、滷味等熟食點心，每到中午都會湧入當地學生、上班族搶買，其中「紫米芋頭」更是熱門必吃款，Q彈有嚼勁紫米夾入超厚實芋泥，香濃綿密又不過度死甜的口感，直接整盒吃光光也不會嫌膩口。



#賢夫美食

地址： 台北市中正區羅斯福路四段92號 1號79攤樓78

電話：02-2367-9223





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人氣公館小吃推薦：鴉片粉圓

整碗琥珀透明色的粉圓太欠吃！來公館想吃古早味甜湯就來吃這家「鴉片粉圓」，提供招牌粉圓冰、地瓜圓、檸檬愛玉粉圓冰等冷熱甜品，有選擇障礙的話，直接來碗三圓冰，讓你一次吃到粉圓、芋圓、地瓜圓三種組合，鋪滿滿的Q彈配料加上焦糖色糖水冰，涮嘴程度讓人忍不住一秒嗑光。



#鴉片粉圓

地址：台北市中正區羅斯福路四段52巷16弄4號

電話：02-2369-3959





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人氣公館小吃推薦：劉家水煎包

在地爆夯水煎包老店！公館在地經營30多年的「劉家水煎包」，不論是鮮肉、韭菜、高麗菜通通都包得滿滿的，超飽滿內餡、煎到微微焦脆的老麵外皮，配上一杯10元豆漿整套吃下來超過癮，是來公館必排的名店之一。



#劉家水煎包

地址：台北市中正區汀州路三段189號

電話：02-2362-7826





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