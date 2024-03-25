本日最大震撼彈「一蘭拉麵漲價」！為了因應全球缺工、物價狂漲的世代，一蘭拉麵於今日正式發出公告，為了打造幸福工作的環境，將調漲拉麵售價以及員工的基本薪資，一碗來自日本最正宗豚骨一蘭拉麵正式突破300元大關，漲幅達到4％，讓台北和台中拉麵控吃一碗一蘭拉麵，要花更多錢。





於4/1起，一蘭拉麵一碗從原先298元漲為310元，但不同於其他店家漲價、不漲員工薪水，一蘭拉麵此次漲價是為了提供更優良的工作環境，員工基本薪資根據職務同步於4/1調漲，現場正職人員漲幅達11.8％，每個月多4000元，若是儲備幹部更是月薪從四萬三漲至五萬一。



一蘭拉麵 基本薪資調整

現場正職人員、商管人員 起薪34,000元→38,000元 (調幅11.8%)

店舖儲備幹部 起薪43,000元→51,000元 (調幅15.6%)

店舖計時人員 時薪 190元→ 220元 (調幅13.7%)



一蘭拉麵 漲價後售價

4/1起，天然豚骨拉麵 298元→310元 (調幅4%)





此外，窩客島也加碼推薦3間台北免費加麵拉麵名店，讓小資族平常也能輕鬆、無負擔吃拉麵。



台北免費加麵拉麵推薦：墨洋拉麵

部落客 Hi! I'm Chris :) 說：

有四大片薄薄的叉燒、三大顆炙燒干貝、一片蘿蔔(在底下)、紫洋蔥、青蔥，光是那三大顆干貝，這樣一碗260元其實不會很貴，而且還可以無限續麵跟續湯。<全文介紹>



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#墨洋拉麵

地址：台北市中正區羅斯福路四段136巷10號







台北免費加麵拉麵推薦：鷹流東京醬油拉麵蘭丸(中山店)

部落客 猴屁 說：

大約有11片叉燒，擺的跟花一般美麗，上面撒上蔥花跟筍絲，超級可口阿！可以免費加麵啦，等於拉麵吃到飽，但請不要浪費食物量力而為。<全文介紹>



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#鷹流東京醬油拉麵蘭丸(中山店)

地址：台北市大同區南京西路18巷6-3號





台北免費加麵拉麵推薦：二屋 牡蠣拉麵專門店

部落客 Julia Hsu 說：

牡蠣湯底的拉麵非常驚豔，滿碗海鮮甜，湯頭濃郁但很容易入口喝完沒問題，沾附麵條效果也很好！叉燒切成丁與拉麵裡薄片的口感都很棒！<全文介紹>



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#二屋 牡蠣拉麵專門店

地址：台北市大同區赤峰街35巷11號





