京都一定要去朝聖二条城，如果是安排早上的行程，剛好可以在附近吃午餐！那要吃哪一家呢？這次要介紹的鰻魚料理專賣店「鰻山椒五行」絕對是首選。二条城逛完一定消耗了不少體力，剛好吃鰻魚飯，補充一下精力！一起來看一下菜單！

鰻山椒五行

「鰻山椒五行」堅持使用「日本鰻」這個品種，同時，為了最大限度地突出鰻魚的美味，餐廳也堅持使用「平野清椒庵」的和歌山縣高級葡萄山椒，米飯則選用八代目儀兵衛的高級米，最後醬汁則來自高知縣百年醬油廠，所有食材都大有來頭。



▲圖片來源／株式会社京都丸餅家





山椒蓋飯

山椒蓋飯（山椒ざんまいひつまぶし）在白米上撒上精選的高級細碎山椒，消費者能充分享受山椒的香氣。



▲圖片來源／株式会社京都丸餅家





兩鰻疊山椒蓋飯

如果你是鰻魚愛好者，又或者你在旅程中剛好很疲累，可以選擇大手筆疊了2片鰻魚的蓋飯（鰻２枚重ね山椒ざんまいひつまぶし）。價格為6,490日圓，含稅。



▲圖片來源／株式会社京都丸餅家





單鰻山椒蓋飯

如果你預算有限，那就點這道招牌料理「單鰻山椒蓋飯」（鰻一本のせ山椒ざんまいひつまぶし）吧！價格為4,500日圓，含稅。



▲圖片來源／株式会社京都丸餅家





單鰻山椒便當

當然，如果你吃不下小菜，就能改選便當。價格為4,290日圓，含稅。店內也有其他料理和小菜。



▲圖片來源／株式会社京都丸餅家





■餐廳資訊

地址：京都市中央區油小路通御池下式阿彌町137番地3御池Royal Mansion1F

交通方式：東西線二条城前站徒步2分鐘

官方Instagram