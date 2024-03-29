鄰近橫濱車站的橫濱威斯汀飯店本次攜手著名的伴手禮名店鎌倉紅谷「核桃子」，於2024年4月15日至6月30日在飯店三樓的「喫水線」推出宛若日本庭園設計的枯山水的下午茶套餐「和風下午茶 with 核桃子」。

▲圖片來源／橫濱威斯汀飯店





橫濱威斯汀飯店Ｘ鎌倉紅谷「核桃子」將枯山水搬上甜點桌

橫濱威斯汀飯店將於4月中旬推出的下午茶套餐以神奈川縣鎌倉老字號糕點店鎌倉紅谷的人氣招牌甜點品牌「核桃子」為主角，打造和洋融合的美味組合「和風下午茶 with 核桃子」。

▲圖片來源／橫濱威斯汀飯店



「和風下午茶 with 核桃子」以日本傳統的庭園造景設計「枯山水」為元素，在盛裝甜點的木箱內放入細沙、石頭等，打造成枯山水的模樣，再用各式各樣的核桃子聯名甜點點綴，營造雅緻的氛圍，讓人在享用甜點時也能充分感受到日本獨特美學。

▲圖片來源／橫濱威斯汀飯店



除了造型吸睛外，重頭戲甜點也別具巧思，將和風滋味與西方手法結合，打造數款令人驚豔的甜點！「核桃子焦糖糰子（クルミッ子キャラメルのお団子）」特別加入了山椒的調味，為「核桃子」的甜味增添了一抹獨特風味<，餘韻讓人再三回味；而「核桃子焦糖與胡麻巧克力 梅子與莓果 （梅クルミッ子キャラメルと胡麻ショコラ 梅とベリーの酸味）」則以「核桃子」的焦糖醬搭配濃郁巧克力，並以芝麻、梅子等和風食材進行調配，打造一口大小的精緻點心。

▲圖片來源／橫濱威斯汀飯店



此外，還提供了3款鹹食及數款飲品選擇。除了斯里蘭卡的狄爾瑪紅茶系列、玄米茶、咖啡外，還提供了期間限定的「核桃子焦糖」拿鐵及Affogato阿芙佳朵冰淇淋。吃貨們準備開吃吧！





■下午茶資訊

販售期間：2024年4月15日～6月30日

時間：15：00～17：00（L.O. 16：30）

費用：平日/4,600日幣、假日/5,100日幣