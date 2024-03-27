雖然東京交通最方便，但論賞櫻的話，神奈川有比起人潮眾多的目黑川更開闊、更好玩的選擇喔！從東京開車約1小時的戶外綜合度假設施「相模湖Resort Pleasure Forest」不只有花海，還拍得到櫻花摩天輪等奇蹟般的網美照，相模湖Resort Pleasure Fores還從即日起至4月14日舉辦期間限定的「相模湖櫻花節」。

相模湖Resort Pleasure Forest

相模湖場地內共有2,500棵以上的櫻花，遊客不僅可以漫步在櫻花樹並列的路上，還可以乘坐纜車進行「空中賞花」，甚至可以一面駕駛F-1賽車一面賞花等，以上活動在其他賞櫻景點都較難體驗，非常值得。



▲圖片來源／富士急行





賞櫻纜車

在雙人座的賞櫻纜車上 ，除了可以看到斜坡上的櫻花，還可以欣賞到桃花、連翹花、棣棠花。由於雙人坐纜車沒有玻璃等遮蔽物，可以以肉眼直接感受到花香。



▲圖片來源／富士急行





F1賽車賞花

就算沒有駕照，也可以園區內，透過F1賽車，體驗在櫻花樹下兜風的感受。



▲圖片來源／富士急行





夜櫻點燈秀

在活動期間中，百萬等級的燈光裝飾和夜櫻相映成色，非常夢幻。



▲圖片來源／富士急行





賞櫻餐廳

園區內的餐廳也將推出以櫻花為主題的限定菜單。遊客可以在敞開的窗戶旁欣賞櫻花，享受美食，或者外帶，在網美照的熱門拍攝景點拍照。



▲圖片來源／富士急行





露天溫泉

園區隔壁有一座溫泉設施Ururi，從3月16日到31日（星期日）的期間，遊客可以在露天高濃度碳酸泉浴中享受「櫻花浴」。在被染成粉紅色的溫泉中，遊客可以一邊享受櫻花的香氣，一邊讓身心得到舒緩。



▲圖片來源／富士急行

遊樂園名稱：相模湖Resort Pleasure Forest活動名稱：相模湖櫻花節地址：神奈川縣相模原市綠區若柳 1634交通方式：JR 中央本線相模湖站下車，搭乘前往三木的公車約8分鐘，於「Pleasure Forest」站下車；JR 橫濱線橋本站（在三木巴士總站轉車）前往相模湖站，約50分鐘，於「Pleasure Forest」站下車。營業時間：平日 10：00～20：00、假日 9：30～20：30（16:00 以後將舉行「夜櫻點燈」活動）費用：白天入園費：大人 2,000 日圓，兒童/老年人 1,300日圓，寵物 1,000 日圓夜櫻入園證：大人 2,900 日圓，兒童/老年人 2,300 日圓全日通行證：大人 4,500 日圓，兒童/老年人 3,700 日圓，寵物 2,000 日圓※兒童指的是3歲到小學生以下，60歲以上則適用銀髮族優待。