差點把手機當早餐吃了！近年有許多「創意、獵奇」生活小物，以超擬真的方式把食物變成包包、錢包、手機殼，不論是拿來騙朋友、還是不小心騙到自己，都讓人玩上癮。這次Pinkoi推薦7款適合愚人節的「擬真小物」，真的差點忍不住拿包包、拿手機殼起來吃。



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擬真零錢包推薦

把食物做成零錢包隨身攜帶，是近年一大話題，推薦經典款「羊毛氈菠蘿麵包錢包」除了可愛、擬真，還多了手作的精緻感。超療癒「鯛魚燒造型小包」也推薦做為錢包使用，在皮革壓上鯛魚燒紋路，與麵糊烤出來的形狀非常相似，搭配拉鍊開口、預留小洞可以穿繩子掛在脖子上，堪稱吃貨標準配件。





擬真收納包推薦

超有夏日氛圍的「夏日冰束口袋」使用毛線編織，頂端是束口袋開口，可以作為居家擺飾、或收納小東西。如果是吃貨也要帶「臺灣菜市場 絲瓜收納包」可作為筆袋、化妝包，如果走在路上突然從包包裡掏出一整條絲瓜，朋友們都會笑出來。不只是食物做成小包，近年超夯寵物「柯爾鴨」也被做成毛茸茸的擬真收納包，園潤、好捏，還還原了鴨嘴、鴨腳等細節，超逼真。







擬真小物推薦

以假亂真的小物推薦，有超狂「吐司手機殼」，還原了烤吐司的紋路、微焦的顏色、不切的吐司邊，吐司控滑手機、講電話都超吸睛。還有另一款擬真到差點拿來吃的，還有「橘子蠟燭」，除了有整顆完整的橘子造型，另一款是剝皮的橘子造型蠟燭，表面部滿的白色纖維，和蠟燭燭芯超相似，讓人差點整顆剝來吃。







Pinkoi 愚人節擬真小物推薦

包‧手作羊毛氈｜擬真羊毛氈菠蘿麵包錢包：https://walkr.tw/uBydMgtc

臺灣菜市場｜絲瓜收納包：https://walkr.tw/WizB1H9w

FELISSIMO｜YOU+MORE! 柯爾鴨收納包：https://walkr.tw/kjgu490D

JUNO Candle｜橘子蠟燭：https://walkr.tw/lgr1esgI

Holiday Picknit｜夏日冰束口袋：https://walkr.tw/k6UXrXQ6

アマノベーカリー｜吐司手機殼：https://walkr.tw/uERx9RXy

GLORYDAYS® 皮革製品｜鯛魚燒小包：https://walkr.tw/pNHFuvCX