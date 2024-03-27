飯店控一定都知道這個消息了！洲際酒店集團旗下新高檔品牌「嘉義福容voco酒店」即將試營運，為了讓整體服務、裝璜設計都達到國際最高規的標準，這一次的嘉義福容voco酒店的形象照特別邀請國際名模Hsiang拍攝一系列嘉義福容voco酒店對外宣傳照片，要藉由名模來展現出嘉義福容voco酒店品牌獨特、潮趣。
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全新飯店品牌「嘉義福容voco酒店」位在嘉義市世賢路一段與竹圍路的交界，樓高33層，是雲嘉地區的最高樓，被當地人譽為嘉義101。這是台灣最大連鎖飯店福容體系第一次和國際品牌合作，IHG洲際酒店集團是全球客房數量最多的跨國酒店企業，旗下19個酒店品牌，開業與籌備加起來有近八千間酒店，客房數逾百萬間，活躍會員數也超過一億人，是「福容大飯店」最優質的國際合作夥伴。
而「嘉義福容voco酒店」的voco是拉丁語，意思是「邀請」和「一起來」。「voco酒店」為洲際酒店集團創立於2018年的高端酒店品牌，目前已覆蓋11個國家，預計在2025年擴及到25個國家，總開業及籌建酒店數將超過80家，客房數突破20,000間。品牌用黃、藍當基本色調，展現了年輕與時尚，跳脫傳統高端飯店的框架，多元包容的特性，讓它不論在哪都能和當地文化巧妙融合。
身為台灣第一家voco酒店，對於這次特地找國際名模Hsiang來拍攝「嘉義福容voco酒店」的形象照，駐店總經理錢嬿文開心地表示，Hsiang是許多國際時裝周的秀場寵兒，舉手投足充滿自信，完美詮釋voco酒店的潮趣精神，而隨著嘉義福容voco形象照曝光，外界也看到了嘉義福容voco帶有時尚年輕感的內部陳設，不少飯店敲碗期待能夠盡快入住體驗。
嘉義福容voco酒店
地址：嘉義市西區世賢路一段789號
官網：https://www.ihg.com/voco/hotels/tw/zh/chiayi/cyiyi/hoteldetail