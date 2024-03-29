以奇蹟舒芙蕾鬆餅在網路引起超高討論度的「FLIPPER’S」又出擊囉！即日起，FLIPPER’S與來自英國的「經典泰迪熊」（Classic Teddy）聯名，推出「旅行泰迪蓬鬆煎餅」和套餐奶茶！只要點餐，就能免費拿到穿著廚師服的泰迪熊鑰匙圈喔！泰迪熊迷該衝一波！

FLIPPER’S Ｘ Classic Teddy聯名鬆餅

在蓬鬆的舒芙蕾煎餅上，以大吉嶺奶茶慕斯和佛手柑果凍，調製成伯爵茶風味的泰迪熊。除此之外，餐廳也以巧克力冰淇淋和巧克力奶油捏成泰迪的屁股。最後，再放上雲朵般的蓬鬆棉花糖和當季草莓，組合成彷彿在雲朵中翱翔、旅行的泰迪熊煎餅。



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▲圖片來源／株式会社ベイクルーズ

旅行泰迪蓬鬆煎餅套餐飲料

配套的飲料則是巧克力奶茶。茶葉以香醇濃郁的阿薩姆茶葉為主，再配上芳醇的巧克力醬，製成香濃的巧克力牛奶茶。杯子上放了鬆餅餅乾和泰迪熊的造型巧克力，呈現出彷彿在雲端上旅行泰迪熊。摀著臉的泰迪熊像是在緊張，也像在期待，非常可愛。飲料提供熱飲和冷飲，熱飲會以馬克杯的形式出餐。，冷飲則是透明玻璃杯。



▲圖片來源／株式会社ベイクルーズ





旅行泰迪草莓盤

本次除了鬆餅以外，還有日本限定的甘王草莓盤，如果你每天都有限制雞蛋、奶油的攝取量，不妨考慮這盤天然健康又甜美的草莓盤哦！



▲圖片來源／株式会社ベイクルーズ





特典鑰匙圈

訂購旅行泰迪的蓬鬆煎餅、巧克力牛奶茶套餐的消費者，將有機會獲得穿著FLIPPER’S制服的經典泰迪熊鑰匙圈。數量有限，送完為止。如果怕送完，可以去FLIPPER’S澀谷店，店內設有扭蛋機，可以扭到同款鑰匙圈喔。



▲圖片來源／株式会社ベイクルーズ





自由之丘店限定泰迪熊桌

在FLIPPER’S自由之丘店預約旅行泰迪的蓬鬆煎餅、巧克力牛奶茶套餐或旅行泰迪草莓盤、 巧克力牛奶茶的消費者，將有機會和泰迪坐在一起，享用下午茶哦。



▲圖片來源／株式会社ベイクルーズ





■套餐資訊

銷售期間：即日起～5月底

分店資訊：

●下北澤店：東京都世田谷區北澤2-26-20 1F

●自由之丘店：東京都目黑區自由之丘1-8-7 3F

●吉祥寺店：東京都武藏野市吉祥寺本町2-10-5 1F

●澀谷店：東京都澀谷區神南1-15-5 神南廣場大樓1F（澀谷店僅設置扭蛋機）

●梅田EST店：大阪府大阪市北區角田町3番25號 EST FOODHALL

價格：

旅行泰迪的蓬鬆煎餅加巧克力牛奶茶2,420日圓，含稅

旅行泰迪巧克力牛奶茶單點990日圓

旅行泰迪草莓盤加巧克力牛奶茶3,190日圓，含稅

經典泰迪的扭蛋機，扭一次含稅1,000日圓