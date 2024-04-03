想感受雪花紛飛又怕冷的人有福了！不用等冬季，也不用飛北國。每年春夏交錯之際，正是台灣油桐花生盛放的好時節。漫步在桐花步道上，微風徐徐吹來，隨風飄落的是一朵朵的白色油桐花，猶如置身偶像劇，難以忘懷。窩客島整理了台灣７個桐花景點，有空時可以來這裡拍拍美照、打打卡。





每年油桐花季大約在4月開始，各地花期不一定，如新北土城「石門路油桐花」大約於4月中旬盛開，桃園的「經國梅園步道」於4月下旬開始綻放，雲林的「荷苞山桐花公園」與新竹的「東窩溪螢火蟲生態園區」則可於4、5月開始賞花，而新竹除了桐花之外，夜晚還有螢火蟲可以觀賞，簡直是大飽眼福。





桐花景點推薦：荷苞山桐花公園

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 荷苞山桐花公園 說：

雲林古坑早期因配合咖啡栽培，引進經濟作物油桐樹來遮蔭，所以在古坑山區大量種植，每年春天的4月到5月，是油桐花綻放最美麗的時節。浪漫四月雪而在雲林古坑「荷苞山桐花公園」油桐花已經開始綻放美麗花朵飄散開來......<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#荷苞山桐花公園

地址：646雲林縣古坑鄉

預估花期：4月~5月（圖片為往年花季參考，非即時花況）







桐花景點推薦：土城桐花公園

部落客 小風o 造訪 土城桐花公園 說：

兩種不同顏色花蕊的桐花，油桐花剛開時為白色，花心淡綠色，花心逐漸轉身而為紅褐色，因每朵花的花期不同，所以同一株會有不同顏色的花蕊 。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#土城桐花公園

地址：236新北市土城區承天路90-1號

預估花期：4月~5月（圖片為往年花季參考，非即時花況）





桐花景點推薦：經國梅園步道

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 經國梅園步道 說：

梅園步道一開始幾乎都是石階，坡度不高，輕鬆好走，是屬於幼幼班等級的步道，適合全家或是親子出遊。進入步道不久就來到了生態池，池內滿滿的白色桐花，站在池畔，風一吹還會有桐花紛飛，就像下雪一樣浪漫。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#經國梅園步道

地址：330桃園市桃園區三聖路

預估花期：4月~5月（圖片為往年花季參考，非即時花況）







桐花景點推薦：桃園長庚養生文化村

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 桃園長庚養生文化村 說：

雖然這裡的油桐花開區域不大，卻有著與其他熱門賞桐花景點，不太一樣的愜意與雅致之美！假日更有不少父母帶著子女，來這的大草皮上面嬉戲或野餐。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#桃園長庚養生文化村

地址：桃園市龜山區長青路2號

預估花期：約每年的4月下旬～5月中旬（圖片為往年花季參考，非即時花況）







桐花景點推薦：土城石門路油桐花

部落客 揚子陵 造訪 土城石門路油桐花 說：

2021年第一場的桐花雪，依舊前往新北土城朝聖趣，可惜天氣不好，一片霧霾霾。抵達的時候，路邊已經飄落不少桐花，像是白雪般覆蓋在馬路上，十分的漂亮。不過馬路有點潮濕狀態，在行走間要注意安全！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#土城石門路油桐花

地址：新北市土城區石門路

預估花期：約每年的4月～5月中旬（圖片為往年花季參考，非即時花況）







桐花景點推薦：石門山溫泉會館

部落客 大海愛上藍天 造訪 石門山溫泉會館 說：

桃園龍潭石門山溫泉會館旁油桐花已滿開，下起了四月雪，花開得又大又滿，美麗極了～ 舒適的微風徐徐吹來，看著油桐花散落一地，坐在油桐樹下賞花非常愜意，若能在此野餐感覺超浪漫的～<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#石門山溫泉會館

地址：桃園市龍潭區民有一街313號

預估花期：四月初（圖片為往年花季參考，非即時花況）







桐花景點推薦：東窩溪螢火蟲生態區

部落客 NANA媽四處趴趴走美食日記 造訪 東窩溪螢火蟲生態區 說：

這幾年因為地球暖化的關係，4月份內灣油桐花已經悄悄盛開，火金姑也偷偷成群結隊，螢光熠熠，開始在東窩星海螢區蠢蠢欲動，4/17起到5月中，東窩溪螢火蟲生態區，開始實施交通管制。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#東窩溪螢火蟲生態區

地址：新竹縣橫山鄉

預估花期：4月份（圖片為往年花季參考，非即時花況）



