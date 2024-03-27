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高雄夢時代「統一集團生活美學館」4/4隆重登場 ， 打造連假最歡樂的生活美食盛會。

2024-03-27 文字：生活消費中心 綜合報導 圖片：統一企業 人氣：138
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最歡樂的生活美食展--「統一集團生活美學館」，即將於4月4日在於高雄夢時代購物中心8樓時代會館盛大開幕，進行一連四天的展出，展館中匯集了統一集團旗下27個最受喜愛的生活美食品牌，每個品牌各端出獨家優惠與美食試吃活動，更加碼天天抽萬元現金禮券，絕對讓您不虛此行！活動現場還邀請到超高人氣的OPEN小將、雪鈴兔波波、統一獅Uni-Girls啦啦隊登台唱跳、與民眾互動玩遊戲，熱情嗨翻舞台！
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2024 統一集團生活美學館
活動日期：2024年4月4日-4月7日 (10:30–22:30，4/7至20:00)
活動地點：高雄夢時代購物中心8樓時代會館(高雄市前鎮區中華五路789號)
新聞亮點：27大品牌饗宴推超值優惠，預計每日近五！萬的觀展購買人潮，每日早上11:00百份現烤可頌免費大放送、統一獅Uni-Girls超人氣啦啦隊女孩活力熱舞、送簽名球以及最可愛的OPEN小將、雪鈴兔波波、波堤獅掀起大小朋友尖叫！

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