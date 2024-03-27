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10元請喝萬波！免費加珍珠「萬波結冰水」10元就開喝，愚人節惡整同事靠這杯。

2024-03-27 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：萬波 人氣：781
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

萬波結冰水回來了！加滿滿結冰水是運將司機、工人的最愛，而前年萬波大玩創意推出愚人節限定結冰水手搖飲，在當時成為熱搜話題。如今，睽違兩年再度快閃回歸，在愚人節4/1強勢回歸之外，更加碼推出免費加料優惠，讓你在愚人節當天請客惡整同事、朋友。
萬波結冰水 愚人節限定/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
萬波結冰水 愚人節限定/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

萬波強調使用三道過濾的飲用水裝進手搖杯，再加入滿滿的冰塊，零熱量、零咖啡因的無負擔結冰水，只在4/1當天限定販售，每杯只要10元就能擁有大杯結冰水，現在飲料杯改為紙杯輕鬆騙過同事、好友，請人喝一杯使人莞爾一笑。也針對咀嚼控推出限定優惠，波霸、小珍珠二選一免費加，讓人喝水也不怕無聊。
萬波結冰水 愚人節限定/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
萬波結冰水 愚人節限定/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

同時，更在萬波官方LINE中推出會員限定加購帆布環保杯套，回收門市宣傳帆布條為原物料，經由紡織製造專業的美角實驗所重新整理、清潔後再製，只要買任一杯萬波飲品，即可憑萬波官方 LINE 會員59元加價購一個，防水又防髒的環保小物銅板價就能帶回家。

推薦閱讀：不是白開水買一送一！85℃愚人節限定「一杯檸好」買一送一，愚人節「無糖檸檬水」不是白開水手搖杯。
萬波環保飲料杯套/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
萬波環保飲料杯套/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。




 

萬波結冰水 販售資訊

開賣時間：2024/4/1
售價：10元(大杯)，可免費加料一份(波霸或小珍珠)
注意事項：
1、冰塊固定、甜度 僅有無糖選項。
2、僅限門市現場購買，外送平台、線上點餐不適用。
 

 

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