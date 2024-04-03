誰說飲料店不敢玩你，愚人節手搖杯真的很狂！這次4/1愚人節，各間飲料店都大玩「結冰水加料」話題，讓粉絲們明知道愚人、但還是就想喝喝看。走在地路線的「TEA TOP第一味」，這次特別推出「紅粿鑽石」愚人節限定飲料，冰塊水+紅玉粉粿，無糖開喝超消暑。
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你以為他是水，但他就是比水更耐喝，TEA TOP愚人節限定飲品「紅粿鑽石」在4/1-4/7期間限定推出，飲料就是超簡單「冰塊水」加上日月潭台茶18號作為基底的「紅玉粉粿」，讓人喝起來有口感、有茶香，而且還提供少糖、無糖選擇，不管你是喝冰水也要加糖的螞蟻人、還是只想要喝水不無聊的無糖派，通通能滿足。
配合愚人節話題，TEA TOP除了在4/1-4/7推出「紅粿鑽石」限定飲品之外，在4/1當天購買「紅粿鑽石」再送「空氣茶香包」，將空杯裝入「108茶王的三角立體茶包」，讓飲料控自己加水泡開。除此之外，TEA TOP在4/1起也有推出正規新品「紅粿竹香鮮奶茶」，使用小農鮮奶、使用小農鮮奶、紅粿配料，奶茶控不想當愚人也可以喝起來。
TEA TOP 愚人節新品 紅粿鑽石
販售期間：2024/04/01-04/07
售價：19元(L)
愚人節限定活動：04/01當天買「紅粿鑽石」再送「空氣茶香包」。
TEA TOP 4月新品 紅粿竹香鮮奶茶
上市日期：2024/04/01起
售價：北部L$70/中南部L$65
優惠活動：即日起至5月底，可享有免費紅玉粉粿升級爆量。