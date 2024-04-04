時序飛快地來到了2024年。這個年頭，以前苦情等待別人救援的小女人劇碼已經幾乎不存在了，常看電視劇、電影、追韓星的人一定會敏銳的發現，如今大女主當道，每個女人就是自己的女王。而女王的日常更應該要每一刻都亮眼精彩！點我看更多詳情





今年京站女王節將在 4/4（四）登場，和妳一起「閃耀吧女王！」多重好禮大方抽，不只有機會送妳免費機票，讓妳重回最夯電影拍攝地，更送上完整明星打造計畫，讓妳享受巨型級的夢幻體驗，搖身一變成為好萊塢的艾瑪·史東、日本的新垣結衣，通通都不是夢！Q卡友們把握這次機會 4/4(四)-5/12(日) 憑期間消費發票，全館累計滿2,000元就可獲抽獎機會1次(可累贈)。



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京站女王節仍維持全館線上＋線下方式，無論你是在家懶得出門或是習慣現場享受購物快感，就是要讓你買好買滿買到開心！當日全館滿4,000送200(累贈)、化/內/香2,000送200 (累贈)點我看更多詳情



此外，還有聯名阿原肥皂週年限定聯名回門禮：4/4(四)-4/7(日)首四日限定，Q卡友憑本人行動Q卡及當天單櫃滿2,499元以上，憑發票可以換京站X阿原肥皂聯名香皂1個。





可不只這樣，消費當日單筆滿1,499元還能享三波回門好禮

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Q卡友獨享滿額抽百萬好禮

一起閃耀吧，女王！Be A Star

4/4(四)-5/12(日)京站提供總價值近百萬的抽獎内容，Q卡友拿當日消費發票，全館累計滿2000元即獲抽獎機會1次(可累贈)點我看更多詳情





重回電影片場 一票在手！瞬間置身電影場景

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3. 一秒化身！韓劇女主角，首爾雙人來回長榮機票，價值34,000元，抽2組，2人/組

4. 國境之南遨遊海岸，樂活海洋學院帆船遊艇御風航行體驗(3小時)，價值30,000元，抽5組，16人/組

5. 明星奢華恣意追風，四葉國際歐風小快艇安平自駕體驗，價值12,000元，抽20組，6人/組



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2. 媽咪女神寫真，Holo+FACE雙人妝髮體驗，與媽媽體驗星級精緻攝影，價值9,900元，抽15組，2人/組

3. 寵愛自我五感放鬆，Relax33莊園臉部雙療程加青春SPA，價值8,840元，抽10組，1人/組

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除了Q卡友抽獎外，京站女王節推出線上線下上萬件商品、及精選多樣京站獨家組合商品，最低3折起



京站獨家組合/商品 買到就是賺到！超殺組合必須衝

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2. 1F_kiehl's 金盞花超值組，原價4,530元，特價2,650元，5.9折

3. 1F_BLANK SPACE Onyx真皮鍊條半月包，原價3,280元，特價1,880元

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5. 2F_JOURNAL STANDARD relume佩斯利印花洋裝，原價3,890元，特價1,945元





獨家快閃多家網路超人氣品牌COCOCHI、文森先生

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迎接女王節檔期來臨，獨家邀請多家網路超人氣品牌快閃，像是全方位抗糖保養品牌COCOCHI、台灣美妝品牌文森先生、韓國凝膠指甲貼ohora，以及網路人氣包袋品牌Blank Space。此外，沐浴保養香氛品牌SABON也將在4/4(四)改裝後開幕，並在4/4(四)-4/7(日)，首四日推出限定消費滿2,800元加贈沐浴油50ml乙份(限量100份)。





台北店百貨獨家快閃 從線上到線下！最獨特的購物體驗

1F_COCOCHI，即日起-4/3(三)，京站獨家第二代小金罐，限定價 1,450元；消費滿1,500元贈迷你金18g 1罐(價值320元)；消費滿3,000元送極緻奢養保濕露/活膚乳各30ml(價值560元)；消費滿5,000元送經典修復面膜以及品牌髮帶(價值共1,230元)；消費滿1萬元送AG極上新生乳霜面膜加生日慶極緻奢養體驗組(價值共2,530元)



1F_文森先生，4/4(四)-4/14(日)不限金額消費享499元加購小巧濕潤澤噴霧1瓶；4/14(日)14:00-16:00一日店長活動消費滿1,680元可與一日店長薔薔合照1張(限量20名)



1F_ohora(東側手扶梯旁)，即日起-5/31(五)，加入品牌LINE好友及追蹤IG，即可現折50元滿1,000元享5%折扣滿1500元享10%折扣(特惠組除外)凡當日不限金額消費於IG限動打卡並標記即加贈特別版卸甲液5ml(限量200份)



1F_BLANK SPACE，3/30(六)-05/12(日)，消費抽最高150元現金券；4/25(四)-5/12(日)，購買滿額3,500元贈保溫杯1個；4/4(四)-4/24(三)品牌人氣包款Onyx 半月包，原價3,116元，獨家快閃價只要1,880元！



同場加映！新店小碧潭女王饗宴

話題餐廳搶先預訂！送菜式和保溫瓶

5F_維記茶餐廳，母親節六人套餐，原價4,085元，特價3,900元。

5F_開飯川食堂，開飯五人套餐，推薦價3,550元。

5F_真珠，真珠四人套餐，推薦價2,400元。

5F_微兜，母親節四人套餐，原價3,190元，特價2,899元。3/1-4/22，每周一至周四17：00後，滿18歲女性享指定酒精飲品買1送1。

5F_MOMO-PARADISE，4/12(五)-5/8(三)預定母親節蛋糕經典無花果杏仁塔或經典奶酪聖帽子，推薦價1,100元/個，就送MO-MO-PARADISE 餐飲100元抵用券。





此外，新店小碧潭為迎接即將到來的母親節，推出「藝童享樂 禮遇媽咪」特別企劃，4/27(六)下午14點-15點半，創意積木DIY(夢可夢積木以及精靈球吊飾)，報名費用550元/份；5/4(六) 下午14點-15點半，DIY編織mini冰島毛線包，報名費用600元/份。



小碧潭店女王節檔期期間，生活選物滿2,000送100元(累積贈送)，4/18(四)-4/21(日)加碼「Q點成金 點數變現金」活動，Q卡友滿2,500元扣25點Q點送250元；4/8(一)起，Q卡友持本人行動Q卡當天單筆滿1,499元京站消費發票，即可兌換精密料理秤1個(限量300個)





Info.

Q square京站時尚廣場 - 閃耀吧女王！Be A Star 女王節

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活動時間：2024/4/4(四)-2024/5/12(日)

地址： 103台北市大同區承德路一段1號