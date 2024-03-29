由最新代言人HANNI親身演繹的Golden Glow鞋款，即將在台北漢中街和台中臺灣大道的ABC MART獨家開賣！日前在 ABC MART 西門漢中店舉辦新品上市派對，邀請了人氣KOL簡愷蒂、水兒、Tequila 示範著用 Golden Glow 三色，展現不同Style卻同樣展現了新世代的個性特色， 台北、台中ABC MART獨家販售時間將從3月28日持續至4月11日。想要率先擁有NewJeans HANNI同款手腳要快，以免向隅。





美國時尚羊毛鞋履品牌 UGG®，以「大膽、創新及真我」的品牌精神，勇闖市場多元性、引領時尚活力趨勢，繼渡邊直美及木村光希出任國際代言人，2024年正式公告與NewJeans的最強王牌HANNI攜手合作，用品牌基底結合熱情洋溢的青春氣息，帶你走入多巴胺的國度，盡情揮灑春夏的樣貌。2024 年春夏全球形象廣告中，HANNI 穿著新款 GoldenGlow 涼鞋與UGG® 一同探索「待玩清單」，與其應對預期的日常大小事，HANNI帶領品牌展開一場冒險，挑戰古怪任務，同時探索城市的風景和聲音，這次合作的場景，不僅充滿動感和趣味，還帶有叛逆的氛圍，自然延伸 HANNI活潑的個性。



SS24 系列單品: GOLDENGLOW 引爆厚底涼鞋時尚

GoldenGlow是UGG® 為春夏季節設計的厚底涼鞋設計，取自春夏熱銷的Golden系列，結合時下最流行的「厚底」元素，展現時尚「高度」，大肆展現個人造型風采。緊扣品牌核心的舒適度，UGG® 推出了使用甘蔗 EVA 外底等負責任材料的涼鞋選項，推出中性且繽紛的色調，體現了探索和自我表達的感覺。以嶄新的春季風格慶祝同樣放鬆的加州生活美學，擁抱自我表達的精神，支持無拘無束的生活方式，並激發冒險探索未知的靈感，SS24 的最新單品將於UGG各大專櫃及經銷據點販售，敬請留意UGG台灣官方網站及粉絲專業留意最新消息。





ABC MART獨家販售門市資訊

108台北市萬華區漢中街52號5樓

407台中市西屯區臺灣大道三段251號6樓

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