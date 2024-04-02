除了精緻的網美景點、咖啡廳，近年來台中也不斷蓬勃發展地方文創，巧妙地改造眷村和老建築，隱藏在轉角和小巷之間的文青聚落悄然崛起。無論是「綠光計畫范特喜文創聚落」還是「審計新村」等地，都被文青工作者們注入了許多新生命力。所以，如果你也喜歡慢步調的旅行，那這次就跟著窩客島一起逃離城市喧囂，探索台中這9個超適合City Walk的文青景點吧！





當然，一場文青之旅中怎麼能少了文創市集呢？在台中也有屬於自己味道的文青市集，無論是特色美食，還是精巧手做，各式各項的攤販可以說是尋寶的好去處。這次為大家整理出的國家漫畫博物館、臺中驛鐵道文化園區以及審計新村等景點，經常會舉辦不同的主題市集與小店，如果幸運，還能遇上精彩的演出和展覽，絕對值得大家細細品玩。





台中文青景點：霧峰光復新村

部落客 莎笠，小日子 造訪 光復新村 說：

保留傳統樸實的眷村面貌的光復新村，是婚紗、電視、電影的熱門取景地，近年順利轉型成青年創業夢想基地，紛紛進駐許多特色店家，像是專賣復古底片相機的凸相機、品嚐及體驗手洗愛玉的人人好工坊、還有雅緻的藍染工藝創作的倆藍藝術工作室，穿梭這的房舍巷弄，總有不同的新發現...<全文介紹>



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#霧峰光復新村

地址：台中市霧峰區光復新村







台中文青景點：國家漫畫博物館 NTMC

部落客 Jason's Life 造訪 國家漫畫博物館 NTMC 說：

這19棟宿舍群內都有不同的漫畫主題及內容，有些場館甚至要排隊進場才能看展，「臺漫的魔幻時刻」特展以打開時間膠囊概念，展出歷屆金漫獎經典作品及典藏，包含劉興欽、許貿淞、游龍輝、蕭言中等手稿...<全文介紹>



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#國家漫畫博物館 NTMC

地址：台中市西區林森路33號







台中文青景點：富興工廠1962

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 富興工廠1962 說：

彷彿踏入時光隧道，古著、復古唱片、復古家具超多超好拍照的IG打卡必訪景點！我最喜歡富興工廠保留一些原本工廠的小地方，例如送貨電梯，保留著小小的工廠縮影，彷彿訴說著以前的故事，有一種舊電影的即視感...<全文介紹>



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#富興工廠1962

地址：台中市東區復興路四段37巷2號2樓







台中文青景點：綠光計畫范特喜文創聚落

部落客 艾莉絲愛旅行 造訪 綠光計畫范特喜文創聚落 說：

超好拍的「綠光計畫范特喜文創聚落」，是自來水公司的老宿舍改造，這個聚落的三個主軸是藝術、人文、創意。穿梭於新舊交錯的文創聚落，找到生活中遺失的美好時光。這裡好拍又好逛，還集合很多美食餐廳和文創小店...<全文介紹>



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#綠光計畫范特喜文創聚落

地址：台中市西區中興一巷19號







台中文青景點：審計新村

部落客 小貝與小貝婆的幸福生活 造訪 審計新村 說：

台中市政府為了活絡老舊建物及帶動地方發展，把這邊規劃成複合式文創產業園區，雖然範圍不大但濃濃的文創風格頗受時下年輕人的青睞，這邊有許多文創市集及小店假日很適合來走走。這邊也有下午茶餐廳跟商店，每間看起來都有自己的特色，是個很適合與朋友相約聊天喝下午茶的地方。<全文介紹>



#審計新村

地址：臺中市西區民生路368巷







台中文青景點：中驛鐵道文化園區_小旅市集

部落客 優尼太太 造訪 小旅市集 說：

第二代車站焕然一新，成為了經過改造的「臺中驛鐵道文化園區」。這個文化園區成為一個獨特的聚集地，將文創和歷史結合，吸引著愛好文創、歷史和藝術的遊客。特別的是，可以在這裡穿上日式浴衣，在懷舊月台漫步，體驗懷舊與現代的完美結合...<全文介紹>



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#中驛鐵道文化園區_小旅市集

地址：台中市中區台灣大道一段1段1號







台中文青小店：榮町雜貨店

部落客 豆芽愛分享 造訪 榮町雜貨店 說：

「榮町雜貨店」的內部也非常值得進去走走，主要販售古早味零食及古早味的玩具，是小時候在鄉下雜貨店才吃得到、玩的到的那些小東西，頓時回憶湧上來呀！店外的裝置頗具巧思，每個佈置都可以細細觀賞，場景不少，且不同角度、不同取景都可以拍出許多不一樣的文青照片；<全文介紹>



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#榮町雜貨店

地址：台中市豐原區朴子街259巷2號

電話：0932 625 832







台中文青小店：留白計畫 blank plan

部落客 快樂雲 造訪 留白計畫 blank plan 說：

這棟四層樓的建築，每層樓都有一個主題，穿過一個門，就通往一個世界，一個可淺、可深的世界，透過專人的帶領，讓人沈浸式的體驗茶、咖啡、藝文空間。「留白計畫」空間本身也是一場大型的創作，走訪每個樓層後，不難發現其設計核心是「保留部分歲月的樣貌，回歸到材質上的表現」<全文介紹>



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#留白計畫 blank plan

地址：台中市西區五權西四街45號

電話：04 2375 5002







台中文青小店：萃山尋選物店

部落客 快樂雲 造訪 萃山尋選物店 說：

這一區，有許多小店，有美式、日式...等風格的選物店，沒想到還出現了一間以「台灣原住民」為主的「選物」店，但其裝潢風格卻很日式；我喜歡保留原住民的古老元素，再加上一些新的思維，綜合消化後，再重新創造出屬於自己的新詮釋。這裡，有不少的作品都是如此哦！！<全文介紹>



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#萃山尋選物店

地址：台中市西區向上北路129號

電話：04 2235 0323



