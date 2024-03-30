堪稱公開就秒殺訂位的客座合作，台北蘭餐廳 Orchid Ｘ 越南AKUNA、四手共演不設限當代日料。2024最強美食餐飲活動，蘭餐廳邀請越南最令國際食客驚艷的「AKUNA」餐廳主廚山姆·艾斯貝特 （Sam Aisbett）來台客座，打造5個餐期，超人氣雙主廚四手共演不設限當代日料。



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佐藤主廚與Sam Aisbett主廚在新加坡「Whitegrass」曾共事長達三年，並攜手拿下新加坡米其林一星，並入選「亞洲50最佳餐廳」，兩人對日式料理不僅懷抱相同熱誠，樂於挑戰傳統的料理態度，更讓彼此氣味相投，因而結為莫逆，兩位主廚都迫不及待在台北聯手，讓向來熟悉並熱愛日料的台灣食客，品嚐獨樹一幟的「當代日本料理」。





海外為廚經驗豐富的台北「蘭」餐廳主廚佐藤清，與Sam Aisbett主廚曾在澳洲「Quay」餐廳共事，相識至今將近10年，兩人在廚房的關係絕對不是「好友」，比較像是「相愛相殺」。



「我們天天吵架，從料理到餐廳經營，沒有一件事不能吵。」佐藤笑說。



即便如此，當Sam在新加坡開設「Whitegrass」餐廳時，卻再度邀請佐藤擔任副手，期間兩人便共創米其林一星與入圍「亞洲50最佳餐廳」的佳績。





此外，兩位主廚私下不僅常在日式料理的調味、手法上交換意見；Sam造訪東京時，佐藤主廚更熱情帶著他四處探索美食。西餐手法為底，日式料理為用，無論台北「蘭」或是越南「AKUNA」都有「摩登日料」的創作底蘊，此次合作，兩人除了將選用大量海鮮入菜，更將共同呈現Sam主廚在越南一戰成名的鱷魚肉料理，精彩可期。



台北蘭餐廳 Orchid Ｘ 越南AKUNA 四手共演不設限當代日料

活動期間：4月19日（五）與 4月20日（六）午、晚餐，與21日（日）午餐

活動內容：價格為台幣8,880+10%

蘭 Orchid Restaurant

地址：台北市大安區安和路二段83號

電話：(02)2378-3333

線上訂位：https://bit.ly/3goTZYU