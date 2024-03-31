自從人稱「裏原宿之父」的藤原浩 Fujiwara Hiroshi 上個月底於 自家IG 貼出自家品牌 fragment design 與美國百年保溫杯品牌 Stanley 的合作預告，大家便開始引頸期盼拿到商品的那個人生高光時刻。搶先於日本銀座DSMG店內限量販售，引爆粉絲排隊搶購，也讓無數潮流人士期待該商品在台灣正式上市。





將 Stanley 經典「錘紋綠」與 fragment design 標誌性的閃電 logo 精準融合，在跨領域間引領潮流的藤原浩，將這系列組合創造為無法定義的跨界藝術品。不只是潮流聖品，更是大師口中「強大軍事冒險感」的露營單品；具備真空保溫和保冷功能，錘紋綠飾面手感沈穩、易於抓握，結合了堅固耐用和時尚設計。用指尖緩緩觸摸錘紋紋路，在燈光下細細鑑賞獲得的興奮感，就像親身與藤原浩進行潮流對談。





台灣 Stanley 終於於今日鬆口，將於 3/22 週五開賣 STANLEY｜fragment design 聯名四件組，是全球除了日本之外，少數一次販售全套四支的國家之一。此套組包含「真空保溫瓶 1.0L（定價$1920）、不銹鋼啤酒壺 1.9L（定價$2880）、真空保溫瓶 0.5L（定價$1760），及寬口酒壺 0.23L（定價$1600）」，每件單品皆獨立盒裝。不僅瓶身全新設計，連產品禮盒都是特製對應瓶身LOGO的高級法式奶油色。











美國保溫壺Stanley、藤原浩 fragment design 珍稀聯名組台灣販售資訊

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實體販售：INVINCIBLE EAST 3/22 (五) 2:00pm