玥老師在 Walker 占星提醒大家不踩雷，雙子座不做爭論保平安，射手座花錢消災省麻煩，摩羯座照顧健康多休息。



牡羊座：職場優勢，發展順心

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

本週工作運勢旺，衝勁十足的你，可以推動身邊的同事，配合你一起執行工作，達到雙贏效果。當職場上遇到問題，也不用猶豫，積極展現自己的專業，等解決之後你將會被主管肯定，更有其他加薪升職的機會。







金牛座：自信交流，異性示好

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週異性緣佳，自信是你最好的化妝品，想要脫單就要走出原本的交友圈，有機會參加團體旅遊或戶外活動，可以認識到不同領域的朋友，遇到欣賞的對象，別太矜持，試著進一步了解才有發展的空間。







雙子座：不用爭辯，明哲保身

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢受到阻礙，在溝通方面無法順利的進行。職場上的工作協調，容易碰到雞同鴨講的情況，讓你傷透腦筋。這時候不用急著跟對方爭論，只要留下相關的證明，萬一出包也能保護自己的權益。







巨蟹座：遇到難題，正面思考

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週整體運勢中上，跟身邊的人相處融洽，但是在工作方面會遇到棘手的難題，除了需要花費更多心力之外，也會影響到你的心情。練習正面思考，多向有經驗的前輩請教，相信問題都能被解決。







獅子座：給予空間，安頓心情

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢波動大，外界的磁場變化不斷，讓好勝心強的你，想要有所發揮卻總是碰上不順心的事情，一時忍不住就大發脾氣，打壞跟他人的關係。工作表現欠佳，記得找時間休息，安頓心情最重要。







處女座：左右為難，避開是非

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，請把重心放在自己身上，努力工作以累積更多實力。跟你無關的事情，就不要雞婆干預，避免讓自己掉入左右為難的僵局。感情緣分中上，跟伴侶分享內心煩惱，對方可以幫你打破盲點，找到解決的方法。







天秤座：工作順心，完成目標

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

本週運勢不錯，懂得經營人際關係的你，這陣子會有好事發生，遇到友善的客戶跟夥伴，幫助你完成設定的目標，在工作上事半功倍。財運轉強，從事業務的朋友，有機會提升業績，替自己增加收入。







天蠍座：財神相伴，金錢運佳

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週財星高照，趕快打開你對金錢的敏銳度，研究新推出的理財商品，透過短期資金的買賣，賺進一筆獲利。工作運勢不佳，職場中容易遇到不合理的要求，先不用正面衝突，裝傻應付對方不瞎忙。







射手座：破財消災，保守行事

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢欠佳，尤其是財運的部分，不要輕易相信高報酬的投資機會，容易遇到詐騙跟虧損。選擇保守的理財方式更安全。工作方面，記得收起愛玩的心，儘量遠離公司的八卦站，就不怕他人找麻煩。







摩羯座：健康紅燈，停下腳步

整體運勢。★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，需要隨時注意身體的狀況，除了天氣變化大，還有工作忙碌的壓力，都是造成感冒生病的原因。有時間多休息，避開應酬跟飯局，清淡飲食有助於減輕腸胃的負擔。感情緣分佳，伴侶的照顧與陪伴，溫暖著你的內心。







水瓶座：聊天哈拉，別太認真

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢尚可，讓你可以稍微放鬆一下，工作表現勉強達標，依照公司流程進行就沒有大問題。但是在人際方面需要提醒自己，跟他人聊天的內容聽聽就好，不用過度認真，小心變成冤大頭！







雙魚座：改變過去，轉換跑道

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週請勇敢開啟新的生活方式，遇到不開心的事情，別再讓自己單方面受委屈，拒絕他人的傷害。工作上想要跳槽可以多打聽，經由朋友介紹，有機會換到不錯的職缺。與伴侶相處需要主動表達自己的想法，以免讓對方誤解。



生活中充滿各種劇情，喜怒哀樂豐富了生命，讓我們有更多的珍貴的回憶。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。