日本零嘴大廠「不二家」首度攜手風靡全球的人氣動漫《航海王 ONE PIECE》！以航海王角色為元素，結合不二家靈魂人物PEKO醬風格，特色角色插圖登場！不僅為零嘴外盒換上新裝，還有多款獨家周邊不容錯過！

不二家X航海王 ONE PIECE，獨家角色插圖、商品周邊，鐵粉必收

日本零嘴品牌「不二家」對台灣旅人而言，想必不陌生！還沒飛到日本，就能在台灣的超商、超市都能見到不二家的商品，尤其是奶香濃郁的MILKY牛奶糖，陪伴許多人度過美好的童年時光。這次為了消費者體驗到不二家的全新一面，攜手動畫開播迎來25周年的超人氣熱血動漫《航海王ONE PIECE》，強強聯手，將帶給消費者、粉絲們不同的零嘴享受。



▲圖片來源／不二家



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這次的合作，特別將航海王的主角群們與不二家靈魂人物PEKO醬的畫風結合，為魯夫、索羅、娜美等航海王角色增添俏皮氛圍。第一彈聯名商品及周邊小物於4月2日登場，第二彈於4月9日登場，率先登場的聯名商品鎖定了糖果、巧克力、餅乾等小點心，共3款，每一款都繪有PEKO醬風格的航海王角色插圖，趣味感大大提升。





MILKY糖果罐 ONE PIECE（ミルキー缶 ワンピース）

糖果罐上繪製了變身PEKO醬風格航海王角色們，共有5款。糖果罐的內側也有航海王角色的插圖，外盒的背面則有航海王動畫25周年的紀念LOGO及PEKO醬和魯夫的插圖。

▲圖片來源／不二家





MILKY巧克力 ONE PIECE（ミルキーチョコレート ワンピース）

聯名限定的單獨包裝款MILKY巧克力，除了外包裝的插圖外，還附贈一張PEKO醬風格的航海王角色插圖貼紙，共有10款及1款隱藏版圖案。

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MILKY餅乾 ONE PIECE（ミルキークッキー ワンピース）

香氣誘人的酥脆餅乾組盒，外包裝正反兩面皆繪滿了獨家角色插圖，並隨機附贈角色小卡，共有5款。

▲圖片來源／不二家



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選購零嘴的同時，也別忘了獨家的聯名周邊！從貼紙、壓克力立牌到抱枕，共7樣周邊好物等你帶回家！▲圖片來源／不二家▲圖片來源／不二家



第二彈聯名商品主打西式糕點！接力於4月9日登場的第二彈聯名，嚴選了奶油塔、奶油瑞士捲等西點。





MILKY雙重奶油塔 ONE PIECE（ミルキータルト ワンピース）

酥脆塔皮中擠入濃郁奶油餡及MILKY慕斯，打造雙層內餡，每一口都能享受濃濃的奶香。包裝設計以PEKO醬風格的航海王角色為主題，共有3種不同風格。隨機附贈1款原創貼紙，共有7款，其中1款為隱藏版。

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MILKY x ONE PIECE 奶油瑞士捲（ミルキー×ワンピース のび～るミルキークリームロール）

嚴選不二家的熱門商品「MILKY奶油瑞士捲」中添加了滑順的起司醬，增添風味與口感，並獨家設計聯名款外盒，隨機附贈1張原創貼紙，，共有7款，其中1款為隱藏版。



▲圖片來源／不二家

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