日本知名行李箱、後背包品牌ACE一改以往俐落的風格，針對偏好馬卡龍色系的年輕族群推出了香草象牙色、貝殼粉紅色的 HaNT 系列行李箱！目前這一系列的行李箱已經在Ace的店面、直營旗艦店「WORK STYLE BEAUTIES.」、網路商店以及百貨公司和開賣！如果你在日本血拚，買到放不下，趕快買一組帶回台吧！

HaNT系列行李箱



▲圖片來源／エース株式会社





顏色

本次的款式共有2款，分別是香草象牙和果凍粉紅，有別於一般深藍色、黑色、灰色等沉悶的色系，溫和的淺色可愛又時尚。

▲圖片來源／エース株式会社





內袋花紋

香草象牙的內袋印有黃色和綠色的清爽花紋，貝殼粉紅則是以褐色和粉紅色的花草為主。



▲圖片來源／エース株式会社





滑輪

由於顏色特別、設計別緻，在機場的行李轉盤上特別容易便是，外殼雖是硬裝，卻不易看到刮痕，霧面質感特別高級。底下則裝有「雙輪」，可以輕鬆地改變方向，操作方便。



▲圖片來源／エース株式会社





止滑鈕

在公車、火車內等交通工具上，為了防止行李箱隨意移動，在手把的地方配備了可以固定滑輪的「止滑鈕」。



▲圖片來源／エース株式会社





多重收納袋

在一般的收納袋上又設置了額外的口袋，就算臨時需要把東西塞進行李箱或拿出來，在機場或飯店打開來，也看不到裡面的衣物。特別適合用來收納鑰匙等小物。



▲圖片來源／エース株式会社

束口袋

隨行李箱還附贈能夠收納襪子和化妝品的「束口袋」。



▲圖片來源／エース株式会社





■商品資訊

系列名稱：OURS

顏色：4種（炭黑、深海藍、香草象牙、貝殼粉紅）

尺寸／外部尺寸（高×寬×深cm）／重量／容量／含稅價格：

登機箱／55×36×22／3.1公斤／30公升／37,400日元

登機箱／54×36×24／3.4公斤／31公升／40,700日元

托運／63×43×24／3.6公斤／47公升／40,700日元

托運／72×47×26／4.3公斤／68公升／44,000日元

商品頁面

官方網站

官方Instagram