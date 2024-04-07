每年春下去日本最期待的就是在超市和超商找新推出的冰品了！2024年3月下旬，森永分別在3月18日和3月25日，連續2周推出推出「MOW（モウ）系列」的「葡萄」、「MOW PRIME（モウ プライム）系列」的「餅乾奶油」，同時「PARM（パルム）系列的「皇家奶茶」口味冰棒也將限時上市！

PARM 皇家奶茶

PARM系列的冰棒正式於2005年上市，本次新推出的 皇家奶茶口味使用了順滑可口的白巧克力，並且保證100%使用世界三大名茶之一的烏龍茶，打造濃郁的風味。



▲圖片來源／森永乳業株式会社



■商品資訊

容量：330ml（55ml×6入）

保存方法：需冷凍（低於-18℃）

熱量：每根124大卡

主要銷售地點：便利商店、量販店

價格：510日圓（不含稅）





MOW 麝香葡萄

「MOW（モウ）」是一款杯裝冰淇淋，森永為了打造順滑細膩的口感，特地採用了自行開發的「低溫急速冷凍製法」。即將推出的「麝香葡萄口味（香りたつマスカット）」加了當季收成後48小時內榨取的「亞歷山大麝香葡萄」果汁，散發著濃郁的葡萄香味。只要吃第一口，就能感受到麝香葡萄和牛奶意外的契合度。



▲圖片來源／森永乳業株式会社



■商品資訊

容量：140ml

保存方法：需冷凍（低於-18℃）

熱量：每根212大卡

主要銷售地點：便利商店、量販店

價格：160日圓（不含稅）





MOW Prime 餅乾奶油

MOW PRIME（モウ プライム）系列則展現了森永對於原料和製作工藝的堅持，於2020年9月才誕生，可說是森永旗下最新潮的商品線，系列商品以平實的食材，打造出奢華的口感。其中，系列中最受歡迎的口味非餅乾奶油莫屬。儘管原料只是稀鬆平常的香草冰淇淋和生奶油，但是吃起來口感柔順、香味濃郁。



▲圖片來源／森永乳業株式会社



■商品資訊

容量：105ml

保存方法：需冷凍（低於-18℃）

熱量：每根204大卡

主要銷售地點：便利商店、量販店

價格：220日圓（不含稅）