假日帶小孩來觀光工廠，下雨也不怕！近年南投有許多特色觀光工廠，各個包含各種超有趣的體驗課程，小孩、大人都能一起玩，有些更是IG爆夯的網美打卡點，讓你親子玩樂、拍網美照一次滿足。這次窩客島整理5間必玩「南投觀光工廠」，假日帶小孩一次攻略，就算下雨天照樣玩翻。





如果想要來場文化體驗，先衝紅茶觀光工廠的「Hohocha喝喝茶」、擁有全台現存最古老的柴燒窯「水里蛇窯陶藝文化園區」，在復古建築中體驗品茶、燒窯文化；想玩也想拍網美照的話，可以走訪歐風城堡「妮娜巧克力夢想城堡」，以及擁有全球最大室內製建築的「半山夢工廠」，兩者都是IG爆夯的打卡聖地，讓你帶小孩放電，美拍打卡照也不能少。





南投觀光工廠推薦：Hohocha喝喝茶 台灣香日月潭紅茶廠

提到南投不能少了日月潭！以日月潭紅茶文化為主題的「Hohocha喝喝茶」，紅茶觀光工廠內可以了解製茶、包裝流程，以及紅茶披薩DIY、揉茶、品茗教學等體驗活動，並販賣各種單罐紅茶，紅茶護手霜等特色伴手禮，而門票還可以免費兌換紅茶、以紅茶熬製的茶葉蛋，在綠意環繞的木質建築中，品嚐茶香飄逸的獨特文化體驗。



#Hohocha喝喝茶 台灣香日月潭紅茶廠

地址：南投縣魚池鄉魚池街443-36號

電話：04-9289-5899





▲圖片來源：「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島的文章分享。



南投觀光工廠推薦：水里蛇窯陶藝文化園區

燒陶不只鶯歌才有！全台現存最古老的柴燒窯就在「水里蛇窯陶藝文化園區」，園區戶外整體以石製鋪地、磚瓦木製建築打造，處處充滿復古氛圍，內部則有建於1927年的蛇窯區，朝聖蛇窯內部的獨特長廊、保存各式陶藝品的文物館外，也不能錯過DIY手拉坯體驗，帶小孩捏陶、製陶超有趣。



#水里蛇窯陶藝文化園區

地址：南投縣水里鄉水信路一段512巷21號

電話：04-9277-0967





▲圖片來源：「小咪ma．吃喝玩樂趣」於窩客島的文章分享。



南投觀光工廠推薦：半山夢工廠

想拍網美照先衝IG爆夯的「半山夢工廠」，最奪人眼球的莫過於正中央的生命樹環樹步道，擁有30多公尺高，是全球最大的室內木建築，旁邊也有攀岩牆、垂降體驗等遊玩體驗，拍美照也能玩得超盡興，以及各種商場、「灣島文化館與世界南島中心」，拍網美照、購物血拚、攀岩體驗在這裡一次享受。



#半山夢工廠

地址：南投縣南投市工業南六路6號

電話：04-920-9666





▲圖片來源：「紫色微笑」於窩客島的文章分享。



南投觀光工廠推薦：Cona's妮娜巧克力夢想城堡

擁有壯觀的歐風城堡、花園的「妮娜巧克力夢想城堡」，園內完美的宮廷風大廳、水晶燈，加上免費提供歐洲服裝讓你輕鬆拍出貴族網美照，此外，也不能忘記專業的巧克力師傅秀、巧克力DIY、互動體驗區等體驗活動，巧克力、冰淇淋通通都要吃一輪。



#Cona's妮娜巧克力夢想城堡

地址：南投縣埔里鎮桃米路32號

電話：04-9291-9528





▲圖片來源：「Jason's Life」於窩客島的文章分享。



南投觀光工廠推薦：年靈芝菇類生態農場

菇菇控必訪「年靈芝菇類生態農場」，不僅有菌菇養殖場，可以參觀種菇類的生長姿態，也有一系列DIY體驗，可以親自採摘香菇回家，在玩的同時，也能學到小知識、帶戰利品回家，不管大人、小孩都能來場特殊的體驗，菇菇控更是不能沒來過。



#年靈芝菇類生態農場

地址：南投縣埔里鎮東潤路58號

電話：04-9292-6959​​​​​​





▲圖片來源：「Catalina旅遊小筆記」於窩客島的文章分享。​​​​​​​