喜歡葡萄酒，是喜歡葡萄酒的高雅、還是葡萄酒的香氣、又或者是喜歡那專屬一個人的喝酒時光。黑松為了讓葡萄酒可以有更多的選擇，特別邀請智利瑪帝酒莊莊主兼首席釀酒師巴斯卡．瑪帝來台介紹來自智利瑪帝酒莊的「銀之雫葡萄酒」，這是世界上唯一使用清酒酵母發酵的葡萄酒，獨特的吟釀香氣展現有別於一般葡萄酒的雅緻風味，要讓台灣的葡萄酒愛好者多一個不一樣的選擇。



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銀之雫葡萄酒亮點一 首席釀酒師巴斯卡．瑪帝的匠心之作

智利瑪帝酒莊莊主兼首席釀酒師巴斯卡．瑪帝於今日受黑松公司之邀訪台，釀酒功力與經驗深厚的瑪帝先生曾任職於法國知名酒莊集團多年，並推動OPUS ONE、ALMAVIVA等知名酒款。他自豪地介紹「Goutte D’Argent 銀之雫」是他釀造生涯中的獨特之作，且身為「日本清酒釀造協會」唯一的外國成員，獲得協會同意將清酒酵母運用在葡萄酒釀製上，是世界上唯一使用清酒酵母釀製的葡萄酒，得以展現有別於一般葡萄酒的雅緻風味。





銀之雫葡萄酒亮點二 由知名葡萄酒漫畫《神之雫》作者親自命名

說起「銀之雫」的命名由來，瑪帝先生與台灣消費者分享背後的故事：「當時我將新酒寄給『神之雫』漫畫作者亞樹直姊弟品酩，有幸獲得他們為這系列親自命名，因入喉後感受到如銀鈴般地純淨與清脆，故以『銀』為酒款起名；而『雫』則是日文的水滴，用來形容帶有大吟釀香氣的酒滴滴落時的雅緻風味。我十分喜歡『銀之雫』這個象徵著銀色水滴的美麗名字，充分表現出酒款優雅的特質。」





銀之雫葡萄酒亮點三 「銀之雫」全系列三款一次登台

目前「銀之雫」全系列共有三款葡萄酒—「銀之雫白蘇維翁」、「銀之雫莎當妮」、「銀之雫黑皮諾」。「銀之雫白蘇維翁」酸度適中的綿密酒質，圓潤風韻中蘊含柑橘與烤麵包香氣，在口中達成完美平衡。「銀之雫莎當妮」為不過桶的夏布利風格，經長時間低溫發酵，入喉富有迷人的中高酸度，尾韻縈繞著大吟釀般的稻花香氣，深邃又不失滑順。而作為系列中唯一的紅酒，「銀之雫黑皮諾」純淨輕盈的酒體呈現絕美紅寶石色澤，單寧細緻又融合些許礦物風味，新鮮果香中點綴花崗岩與皮革香氣，餘韻悠遠綿長。





銀之雫葡萄酒亮點四 帶有吟釀香的葡萄酒 櫻花妹也認證！

三款中的「銀之雫白蘇維翁」更是讓日本女生們愛不釋手，連續兩年榮獲日本女性葡萄酒大獎「櫻花賞」的肯定！關鍵在於嚴選來自智利少見的冷涼產區─利達山谷手工採摘的葡萄，加入日本文化瑰寶之稱的清酒 7 號酵母，融合智利風土、法國釀酒技術與日本傳統文化於一體，成就世界上獨一無二帶有吟釀香的「銀之雫」，在一眾厚實濃郁的新世界葡萄酒中展現出獨特的優雅風格，絕對是不容錯過的特色酒款。





銀之雫葡萄酒亮點五 結合智利、日本與法國元素的特色酒標

不只風味出眾，「銀之雫」的酒標同樣是由日本葡萄酒漫畫《神之雫》作者亞樹直姊弟親自設計，金屬水滴狀圖樣悄悄藏著日文「雫」字（「雫」意即水滴）；酒標上方不規則的稜線，是以智利安地斯山脈的山脊輪廓描繪，左右兩側折線為臨海、靠山的國界，象徵「銀之雫」原產地；下方則以法文寫上 Goutte D’Argent，也就是「銀之雫」之意，極具巧思的設計表達酒款結合了法國、智利及日本為一體的特色。



銀之雫白蘇維翁

酒精濃度：13.5%

容量：750 ml

販售通路：全台特約菸酒專賣店

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銀之雫莎當妮

酒精濃度：13%

容量：750 ml

販售通路：全台特約菸酒專賣店

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銀之雫黑皮諾

酒精濃度：13%

容量：750 ml

販售通路：全台特約菸酒專賣店

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