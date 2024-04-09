別再去吹冷風！位在北海岸的石門，一直是北部人看落日海景的好去處，也因此聚集許多間景觀咖啡廳，來這看海不用去海邊餵蚊子，和被海風刮得頭髮、衣服亂飛，能夠悠閒地聊是非，窩客島幫你整理了5間必去的「石門海景咖啡廳」，來石門約會看海，先衝這幾間海景咖啡廳，喝下午茶、看海景太愜意。







以純白色系打造的「米詩堤極北藍點」，擁有一整排面向大海的落地景觀窗區，一邊品嚐泡芙、草莓蛋糕等甜點超享受，戶外區旁邊也能通往沙灘，可以輕踩沙灘、玩水；近期新開幕的「拾浪咖啡」，不管是室內窗區座位、二樓大露臺都能觀賞廣闊海景，現點現做的餐點搭上藍天藍海，度假風打卡美照讓你拍好拍滿。





▲圖片來源：上圖「CHANTAL.L 旅攝日嚐」、下圖「大海愛上藍天」於窩客島的文章分享。



由廢棄國小改建而成的「白日夢Tea & Cafe」，小學生桌椅搭上漆成白色的方形窗，反而有種懷舊滿載的氛圍，是IG熱門的北海岸打卡聖地之一，而純白玻璃屋「豹豹咖啡海邊館」，挑高落地玻璃窗除了蔚藍海景外，也有綠植圍繞，讓你一次享受海景、森林系玻璃屋。





▲圖片來源：「余小孟」於窩客島的文章分享。



石門海景咖啡廳推薦：米詩堤極北藍點

如果喜歡聽海風、海浪的拍打聲，就來「鹿邊咖啡Deer cafe」，不僅是臨海第一排的露天咖啡廳，超美海景、夕陽景色都能一次擁有，再加上沒有限制用餐時間，可以悠閒地度過，想要坐整個下午放空都沒問題。

地址：新北市石門區頭圍段八甲小段1-101號

電話：02-2638-3957



石門海景咖啡廳推薦：拾浪咖啡

地址：新北市石門區阿里荖10號

電話：0975-875-133



石門海景咖啡廳推薦：豹豹咖啡海邊館

地址：新北市石門區號C棟

電話：02-8635-1111



石門海景咖啡廳推薦：鹿邊咖啡Deer cafe

地址：新北市石門區台2線

電話：0963-339-402



石門海景咖啡廳推薦：白日夢Tea & Cafe

地址：新北市石門區

電話：02-2638-0045