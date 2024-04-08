敲碗麥當勞奶昔快回歸的同時，先衝全家喝一杯奶昔！堪稱超商最強甜點霸主的全家便利商店，這次在清明連假後的開工首日，祭出5款全新甜點撫慰上班族。其中，濃郁奶香的「香草酷奶昔」一上架就成為IG打卡新寵，讓許多懂吃、愛吃的螞蟻人看到直衝去全家掃貨。
全家實體門市中開賣的新甜品有「鐵觀音黑岩泡芙」和「香草酷奶昔」兩款，前者有慢火煮成濃郁鐵觀音烏龍卡士達，大爆漿的內餡搭上脆皮可可淋面、黑岩脆粒，多層次讓泡芙控大推。而最受矚目的「香草酷奶昔」除了濃厚奶香味之外，還加焦糖顆粒增添香氣，讓人一喝就懷念曾經的麥當勞奶昔。另有酸甜的「草莓酷奶昔」也同樣是4/16前購買，可享會員特價單杯59元。
此外，線上全家行動購也推出三款minimore甜點預購，把握草莓季最後尾巴「戀戀草莓巴斯克」，手工熬煮帶有果肉的草莓果醬搭上澳洲奶油乳酪，微酸微甜讓人吃一口停不下來。巧克力控則是要搶「黑岩提拉米蘇盒」，巧克力蛋糕中夾有咖啡香的馬斯卡彭慕斯內餡，上頭再撒滿巧克力餅乾碎，超誘人。人氣款日式甜點也推出「太妃糖蘋果餅乾三明治」新口味，焦糖奶油霜、香草蘋果餡混搭療癒感十足。
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全家甜點新品 推薦
鐵觀音黑岩泡芙 45元
香草酷奶昔、草莓酷奶昔 65元，4/3~4/16會員特價單杯59元。
戀戀草莓巴斯克 399元，特價350元(全家行動購販售)
黑岩提拉米蘇盒 250元，特價179元(全家行動購販售)
太妃糖蘋果餅乾三明治 280元，特價199元(全家行動購販售)