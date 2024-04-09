知名的沖繩琉球海炎祭遊玩攻略通通在這裡！除了海炎祭資訊外，還有沖繩北部中南部三大地區的詳盡玩法，例如水族館、古宇利島、美國村、國際通等通通玩得到，還搭配沖繩燒肉美食攻略，讓你沖繩自由行玩到哪吃到哪。



JAL PRESENTS 第21回琉球海炎祭2024

海炎祭是沖繩最大的煙火盛會，也是日本最早舉辦的煙火大會。由國際知名設計師小篠順子設計，長達一小時的煙火秀結合燈光與音樂，保證為你帶來完美的視覺與聽覺的雙重饗宴。





2024沖繩琉球海炎祭INFO

活動日期：2024年4月13日

活動地點：宜野灣海濱公園（宜野湾トロピカルビーチ）

活動行程：15：30入場，19：00煙火開始，20：00煙火結束

2024沖繩琉球海炎祭中文訂票在這裡

海炎祭接駁巴士，輕鬆搞定來回行程







沖繩北部一日遊

沖繩北部一日遊路線推薦：美麗海水族館（1.5~2h）→ 古宇利島（1h）→ 萬座毛（0.5h） → 海炎祭會場



美麗海水族館

沖繩北部「美麗海水族館」是親子遊必到的景點，成群的鯨鯊與鬼蝠魟及精彩海豚秀。水族館園區空間寬敞，設施完善，孩子們可以在這裡盡情奔跑放電。







古宇利島

古宇利島島上「古宇利海洋塔」非常有名，提供了壯麗的海景觀賞，遊客還能搭乘電梯到觀景台，從高處俯瞰古宇利島周圍的美麗海岸線和潔淨的海水。







萬座毛

萬座毛也是來沖繩必訪景點之一，來到沖繩北部記得繞到恩納村這裡，欣賞這片俯瞰東海岸的巨大石灰岩海崖。



▲圖片來源／Visit Okinawa japan





燒肉GENKA

來到恩納村不妨試試這間在地人推薦的燒肉店。燒肉GENKA位在恩納村，是一間能以實惠價格吃到頂級和牛的燒肉店。頂級和牛搭配北海道直送海鮮，海陸滋味一次滿足。無論新鮮海膽、松葉蟹、扇貝或沖繩當地的極品和牛、海葡萄都能一次滿足，絕對不容錯過。



沖繩中部一日遊

地址：沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣 1414 -1營業時間：周一二、周四五11：00～15：00、17：00～23：00公休日：周三六日＆國定假日下載FunNow App，結帳輸入「WalkerGoJP」 即可享有日本地區商品 日幣2,000折抵優惠（使用期限至 2024/12/31)

沖繩中部一日遊路線推薦：殘波岬燈塔（0.5h）→ 琉球村（1.5h）→ 美國村（1h）→ 海炎祭會場



殘波岬燈塔

殘波岬燈塔是沖繩第一高燈塔，斷崖絕壁約有30公尺高，綿延約2公里，且是沖繩唯一能爬到頂端的燈塔。全日本超過3200座燈塔，只有15座開放遊客攀爬，如對自己的體力有自信，可以來殘波岬燈塔挑戰爬99階樓梯登頂欣賞美景。



▲圖片來源／Tabirai Japan





琉球村

走在琉球村的紅瓦古屋間，感受琉球傳統文化的魅力。有傳統舞蹈表演、文藝製品、美食小吃，好玩又好拍，適合喜愛慢遊的旅客，建議預留半天時間來逛逛。







美國村

美濱美國村位於沖繩縣中部西海岸的北谷町，是座大型綜合購物娛樂中心。街道兩旁坐落美式商店、娛樂設施和餐廳，是體驗美國風情與沖繩當地氣息的必去景點。



▲圖片來源／Visit Okinawa japan





北谷龍

好吃又不貴的和牛燒肉首推「北谷龍」，這裡提供各式吃到飽套餐，使用沖繩最高級的縣產本部牛，入口即化、鮮甜的口感和遍佈美麗的油花，讓你以親民價格享受美味的享受。







北谷龍 INFO

地址：沖縄県中頭郡北谷町北前1-1-1

營業時間：11：30～15：00、17：00～24：00

北谷龍 先訂位

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和牛燒肉 牛武士

餐廳位於美國村「Depot Island」六樓，夜間能將美國村的夜景盡收眼底，不只窗外景色，店家對食材也十分講究，提供的和牛入口即化，全店還配有無煙烤爐，吃完不用擔心一身油煙味，造訪美國村別錯過牛武士。









和牛燒肉 牛武士 INFO

地址：沖縄県中頭郡北谷町美浜 34 番 3 セントラルタワー 6 F

營業時間：一～五17：00～24：00：六日＆國定假日16：00～24：00

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沖繩南部一日遊

沖繩南部一日遊路線推薦：玉泉洞（1h） → 瀨長島（1h） → 國際通（1h）→ 海炎祭會場



玉泉洞

玉泉洞位於沖繩南部主題公園「沖繩世界文化王國」中，是一座擁有豐富自然奇景的鐘乳石洞。全長5公里，但目前僅開放了800公尺供遊客參觀。雖然看距離不長，但仔細一探這經歷30萬年形成的鐘乳洞自然奇景，大約也需要花上至少1小時。







瀨長島

想在沖繩南部欣賞海景，就一定要造訪到「沖繩小希臘」瀨長島，許多人氣海景咖啡廳都在這附近，很適合一邊享用美食一邊欣賞無敵海景，度過愜意時光。







國際通

國際通是那霸市區最著名的商業街，這裡有非常多美食小吃、餐廳、伴手禮、藥妝店，還有24小時營業的唐吉軻德。想在沖繩一站買齊伴手禮，直接來國際通挖寶就對了！



▲圖片來源／Japan National Tourism Organization





燒肉餐廳Roins 久茂地店

Roins主打沖繩縣產品牌牛的連鎖燒肉餐廳，被網友喻為沖繩第一的燒肉，店內提供日本各地嚴選食材，從高級的和牛到需經嚴格審查才能販賣的生肉，通通都有，店內還貼心提供日文跟中文菜單，不懂日文也不用擔心踩到雷。







燒肉餐廳Roins 久茂地店 INFO

地址：沖縄県那覇市久茂地2-6-16 リバーサイドテラス久茂地 1F

營業時間：一～五17：00～24：00；六日12：00～24：00

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燒肉LOUNGE 神樂

不想去人聲鼎沸、煙霧瀰漫的燒肉店，就很推薦這間隱身大樓的時尚燒肉屋「極上燒肉LOUNGE神樂」，這裡直接網羅全國知名和牛，沖繩牛、仙台牛、佐賀牛都能自由配，加上營業到凌晨三點，也常常是和朋友續攤的好選擇。







燒肉LOUNGE 神樂 INFO

地址：沖縄県那覇市松山2-14-1玉キ米屋第5ビル 202

營業時間：17：00～凌晨03：00

公休日：日

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