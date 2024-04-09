哥吉拉鐵粉真的會想買！日本傳奇IP「哥吉拉」70週年、隨著電影「哥吉拉與金剛：新帝國」上映，IP授權收藏酒「鑫羿文創」宣布4/9推出全球首款「哥吉拉系列造型紀念酒-1995紅蓮款」全台限量1995組，要與全台怪獸迷一同慶祝哥吉拉70歲生日。



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為紀念即將到來的哥吉拉1995三十周年，IP授權品牌「鑫羿文創」與日本傳奇IP「哥吉拉」合作，推出全球首款「哥吉拉系列造型紀念酒-1995紅蓮款」。同時為了充分展現哥吉拉王者風采，特別邀請知名模型塗裝師謝幀廷擔任顧問，結合立體造型技術，完整還原哥吉拉粗糙的皮膚紋路與巨大背鰭輪廓，散發懾人氣勢，整體質感直逼GK模型等級。栩栩如生的哥吉拉身下，隱藏多達1公升容量的金門皇家56°三年陳高，印製斗大的「GODZILLA」名字，將帶給每一位粉絲與品酒者感受重量級怪獸魅力。





巨大的身軀、恐怖的叫聲、伴隨震撼的主題曲登場，彷彿破壞之神降臨人間，所經之處皆淪為煉獄。神秘與破壞力十足的形象，使「哥吉拉」成為電影史中最具知名度的怪獸之一，其中以「哥吉拉1995」是最廣為人知的「哥吉拉」版本之一。「哥吉拉」透過不斷累積憤怒值、全身逐漸轉為烈焰般的赤紅色，讓自身體溫飆高突破爐心融毀狀態，破壞能量足以毀天滅地，「一哥」霸氣形象在無數怪獸迷心目中地位屹立不搖。





此款獨一無二的「哥吉拉系列造型紀念酒-1995紅蓮款」，全球僅1995組的極限量珍藏品，對玩家、粉絲們來說，這一款珍藏酒、一定要收，是一個可以將哥吉拉1995的經典形象永久保存紀念酒款，任何時候都可以感受到嘆為觀止的力量！







哥吉拉系列造型紀念酒-1995紅蓮款

建議售價：每組售價$12,800元

開賣日期：4/9早上11點 開始販售，詳情請洽鑫羿文創或全台各大酒商通路。