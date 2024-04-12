玥老師在 Walker 占星替你趨吉避凶！獅子座照顧家人維持感情，雙魚座腳踏實地沒麻煩，牡羊座愛的考驗好好溝通。





牡羊座：為愛頭大，耐心溝通

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週感情方面的發展不太順利，兩人容易因為別人的事情產生爭執，如果對伴侶有疑問或猜測，先不要直接下定論，體諒彼此的辛苦，才能建立更多的信任。工作運勢略有不足，需要旁人協助，記得跟同事維持良好的關係。







金牛座：財物損失，謹慎保管

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢不佳，小心碰到貴重物品遺失的情況，上班途中很容易因為趕時間，忘了拿東西。放慢步調與提早準備可以減少突發狀況。工作的表現大致符合期待，只要努力付出就能得到他人的認同，放手專心做自己！







雙子座：憑一張嘴，走遍天下

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週外緣運勢旺，如果有想化敵為友的對象，可以趁著這段期間進行，發揮你的三寸不爛之舌，改善彼此的關係。工作方面還需要多加強，遇到不懂的事情，別太逞強裝懂，主動請教他人，對你才有幫助。







巨蟹座：貴人出現，帶動好運

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

本週運勢在工作方面有好的機會，發展也跟人息息相關，職場上多跟能力強的人學習，讓你跟著往上提升，面對那些眼紅的人，不用太在意，保持距離就好。感情容易有口角，冷靜說明自己的想法，以免伴侶誤解。







獅子座：辛苦奔波，愛的付出

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，你會為了身邊的人奔波勞累，感情跟家庭都需要你付出跟協助，這時候更需要照顧自己的健康，記得抽出時間放鬆休閒。職場上的表現一般，需要事先規劃工作進度，別讓私人的事情影響到團體的運作唷！







處女座：先愛自己，不受委屈

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢平穩，各方面的發展都不錯，這段時間留意自己的心情變化，遇到不開心的事情，別一個人生悶氣，預防越想越負面。練習先照顧自己的感受，不受委屈就沒有憂鬱。品嚐美食或是到外出走走，都是解壓的方法。







天秤座：注意說話，得罪他人

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週需要多努力，說話的藝術對你有很大的影響，職場上不能暢所欲言，容易因為直接表達自己的想法而樹立敵人。財運尚可，可以嘗試低風險的投資產品，累積理財經驗。感情緣分不足，體諒伴侶的辛苦，減少彼此的摩擦。







天蠍座：練習裝傻，別管太多

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢欠佳，掌控欲強的你，經常給人不好溝通的感覺，工作上明明是好心提醒，卻讓對方誤解你多管閒事，與人合作的過程中，練習裝傻給大家一個台階，反而可以贏得更多好感。金錢運勢一般，想不賠錢就暫時不要冒險。







射手座：出現豔遇，把握機會

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週身邊有桃花圍繞，擁有幽默風趣的特質，讓你能吸引更多異性目光，多與人交流，表現自己的優點，豔遇隨時可能出現。工作發展潛力佳，不論是對內還是對外的業務，換個方式溝通會有意想不到的驚喜。







摩羯座：拓展財運，累積財富

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★★

本週金錢運勢值得期待，聯絡三五好友分享工作經驗，交流中有機會一起創業跟合作，兼職或投資都能提升你的收入。感情上需要多注意，當伴侶心情不好時，別再說大道理，在旁邊支持陪伴就好。







水瓶座：友情陪伴，分享歡樂

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週順利許多，工作表現穩定，跟生活周遭的磁場互動融洽，這段時間很適合參加活動與人同樂，利用假日與好友一起出遊。單身的朋友有機會認識新對象，保持開放的心情，讓你早日脫單。







雙魚座：腳踏實地，預防意外

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢要多加油，懶散的個性影響到你的發展，工作需要按部就班執行，以免主管趁機找麻煩，感覺不公平也不要急著說出來，觀察細節才能找到問題的關鍵。感情方面，要避免一時衝動而做出錯誤的決定，試著放慢腳步更長久。



運勢上下起伏影響我們的心情，遇到低潮時，記得沉澱自我以等待更好時機。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。