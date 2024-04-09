東京必買的起司奶油系伴手禮「奶油表兄弟 Butter no itoko」推出了東京羽田機場限定的禮盒！如果你熱愛NewYork Perfect Cheese、press butter sand等伴手禮，那你千萬不能錯過，尤其，本次的禮盒內有東京的限定口味「巧克力焦糖」！

Butter no itoko

「Butter no itoko 奶油表兄弟」以其「蓬鬆、酥脆、融化」的口感而聞名。這款點心源自於栃木縣那須，原料來自那須的「脫脂奶」，為了提升其價值而誕生的甜點。整體工法依循法國薄餅，再加上一些創新的工序，比如將奶油融入餅皮，並夾上脫脂奶果醬。由於厚度偏薄，造型也偏橢圓，看起來就像OK繃一樣，非常有特色。



▲圖片來源／株式会社GOODNEWS





大阪限定BOX

大阪限定BOX內有限定口味「宇治金時」。宇治金時使用日本三大茶之一的「京都・宇治抹茶」調製，濃郁香醇。包裝紙上則有大阪的代表性土產，如「章魚燒」和「大阪方言」等。



▲圖片來源／株式会社GOODNEWS





北海道限定BOX

北海道限定BOX內有限定口味「白巧克力」。白巧克力口味利用從南美秘魯產的可可脂，打造濃醇的風味。包裝紙上有代表北海道的「動物」和「特色地名」，呈現出北海道獨有的風格。



▲圖片來源／株式会社GOODNEWS





羽田機場限定BOX

羽田機場限定禮盒內有限定口味「巧克力焦糖」。巧克力焦糖融合了苦甜的焦糖奶油和果香十足的可可。



▲圖片來源／株式会社GOODNEWS





巧克力焦糖口味

巧克力焦糖口味在薄餅餅皮內加入了豐富的可可，內餡則加入了奶油和鹽味焦糖果醬。所謂的鹽味焦糖果醬以脫脂奶為基底，同步混入苦澀的焦糖奶油，打造出優雅的風味。除此之外，南美秘魯聖馬丁地區可可特有的果香也使口味更加成熟！禮盒內共有18片餅乾，方便用來分送給親朋好友。



▲圖片來源／株式会社GOODNEWS





■商品資訊

商品名稱：羽田機場限定 地方特色禮盒

內容量：共18片（牛奶×6片、可可×3片、豆沙奶油×3片、鹽焦糖×3片、巧克力焦糖×3片）

價格：5,832日圓（含稅）

購買櫃位：

●羽田機場第一航廈店 Samantha Thavasa Global Island

地址：東京都大田區羽田機場3-3-2第一航廈出發門休息室內（登機閘口15號附近）

※僅限搭乘飛機的客人進入

●羽田機場第一航廈店

地址：東京都大田區羽田機場3-3-2第一航廈2樓出發大廳 食賓館3

●羽田機場第二航廈店 Samantha Thavasa Global Island

地址：東京都大田區羽田機場3-4-2第二航廈2樓出發閘口休息室（南翼）

※僅限搭乘飛機的客人進入

●GOOD NEWS TOKYO 羽田機場第二航廈店

地址：東京都大田區羽田機場3-4-2羽田機場第二航廈2樓