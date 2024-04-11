你曾經玩過信長的野望或是戰國無雙等以日本戰國時代為題材的遊戲嗎，不只是電玩，最近也有許多漫畫和小說以穿越到戰國時代的現代人為主角，創造出引人入勝的故事。位在日本靜岡的茶商Olive以武將為形象，調製出符合武將形象的風味茶「煎國花紋」系列！一起來看你熱愛的武將有沒有茶葉化！

煎國花紋

「煎國花紋」使用了獨特的技術，固化茶葉和草本植物，打造出獨特的「硬幣茶磚」。透過這種技術，無論任何人都能輕鬆泡出美味的茶，不需要計量茶葉，也不需要添加任何調味料。不只如此，製造商更使用金模，在平板上刻印出武將的家紋，形塑出富有日式風情的戰國美學。



▲圖片來源／株式会社オリーブ





武將

「煎國花紋」由6種風味茶組成，每種都是以特定的武將為形象調製而成。德川家康的封地在靜岡縣，因此口味為草莓錫蘭紅茶；豐臣的本陣位在大阪，因此口味為結合碾茶和金木犀的金粉抹茶；織田信長於愛知縣崛起，口味為散發著白桃葉香的柳橙白毫；發跡於山梨的武田信玄是葡萄錫蘭和大吉嶺紅茶；明智光秀則是選用了岐阜縣、京都府的名產例子、蘋果和玫瑰果阿薩姆紅茶；位於高知的長曾我部則是結合梨子和金木犀的和風紅茶。



▲圖片來源／株式会社オリーブ





泡茶方法

將硬幣茶磚打開的瞬間，就能聞到清新的香氣，整個人就像置身在果園中一樣。除了茶磚以外，還有附金平糖，可以根據喜好混入茶中，調整甜度，或者直接作為茶點享用。泡茶的方法也很簡單，只需在茶壺中放入一粒茶磚，注入熱水或冷水即可。 熱水沖泡的話建議是以180毫升的水泡3分鐘；冷水沖泡則建議以500毫升放置1小時。如果是以熱水沖泡，當金平糖溶解後就是最佳的飲用時機。



▲圖片來源／株式会社オリーブ





■商品資訊

價格：3,300日圓，不含稅

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