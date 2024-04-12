日本經典的傳統茶飲「抹茶」，深受許多台灣人喜愛！舉凡抹茶相關的飲品、甜點，就會吸引大批抹茶控登門造訪，日本酒類業者更將「抹茶」結合酒精飲料，打造微醺抹茶利口酒。
「醉抹茶」利口酒新登場
繼「醉烤地瓜(酔う焼き芋)」「醉鯛魚燒(酔うたい焼き)」「醉唐辛子檸檬(酔う唐辛子レモン)」，綜合酒精飲品製造商「明利酒類株式会社」再推新品！這次新登場的醉抹茶是一款以「喝抹茶竟然會醉！」為概念開發的商品。嚴選靜岡老字號茶葉品牌「小柳津清一商店」的「天空的抹茶」調和而成，極度注重抹茶的甘甜與苦澀的平衡，為了讓大眾品嘗時能充分放鬆身心，享受愜意時光。「醉抹茶」從3月29日起，在日本全國發售。
▲圖片來源／明利酒類株式会社
「醉抹茶」是一款發覺傳統日本茶「抹茶」不同可能性的酒。嚴選被譽為靜岡茶中的最優質產地之一的山間地區茶園種植的茶葉。這些山間地區的茶葉在溫暖的陽光、清澈的水等豐富自然條件下生長，並採用了覆蓋種植的方法，使茶葉具有豐富的風味及苦澀味。（覆蓋種植是一種栽培方法，藉由在一定期間內覆蓋冷凍布以遮擋陽光）而本次嚴選的「天空的抹茶🄬」是經過嚴格挑選、符合這些標準的茶葉，是靜岡老字號茶製造商「小柳津清一商店」的獨家抹茶，並經過微粉化處理。
▲圖片來源／明利酒類株式会社
▲圖片來源／明利酒類株式会社
最推薦的飲用方式！加入牛奶，風味更佳，將醉抹茶與牛奶的比例調成1：2，即可以製作出濃郁的抹茶拿鐵雞尾酒；而調成1：3，則可品嘗到香氣迷人的抹茶牛奶。嘗鮮客可以依照自己的口味調整濃稠度，享受醉抹茶的微醺魅力。
▲圖片來源／明利酒類株式会社
另外，還可以將醉抹茶淋在香草冰淇淋上，即可變成和風感十足的涼爽甜點！濃郁的抹茶風味與香草冰淇淋香甜完美結合，絕妙滋味不容錯過！
▲圖片來源／明利酒類株式会社
■商品資訊
建議售價：1,280日幣（含稅）
販售日期：2024年3月29日起
販售地點：日本各大超商、酒精飲品專賣店、官方網站