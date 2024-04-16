說到桃園，除了想到桃園機場搭飛機，還能想到什麼？曾被網友票選出的「最無聊城市」，其實並不無聊，只是你還未走過這些被偶像劇挑上的超夯景點！從靜到動，從室內到室外，這次窩客島為你整理出桃園「7大台灣經典電視劇、電影」取景地，讓你身歷其境，不再只是對著手機追劇。現在搭上台劇時光列車，出發桃園，讓我們一起穿梭於劇情之中，開創屬於自己的電視劇之旅！





在桃園，每個街角都蘊藏專屬美景與故事，就像橫跨大漢溪的「大溪橋」，便出現在電視劇《神之鄉》裡，男主夏志薰跟陳暖暖經過此，說道「這是看到整個大溪最好的角度」；而《我的少女時代》經典情節「我叫劉德華，唱給你聽！」，則是位於桃園龍潭的「十一份觀光文化園區」。這些地方都承載著青春回憶裡的偶像劇情節，無論是電影迷還是電視劇愛好者，桃園都是你的夢幻舞台。





偶像劇《浮士德的微笑》《天國的嫁衣》取景地：富田花園農場

部落客 Ann‧榜哥‧生活事務所 造訪 富田花園農場 說：

來到農場內除了可餵食草泥馬、笑笑羊、小驢、小馬、跳跳羊、麝香豬、鵝鴨等動物，假日還可體驗騎馬以及參與不少假日限定活動，也能在水岸教堂、愛心造景、歐風城堡等造景拍美照，同時這也還有DIY活動、電動小火車等，肚子餓了一旁也設有餐廳可用餐或是享用下午茶，帶著小孩來這待上一天絕不是問題！<全文介紹>



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#大溪富田花園農場

地址：桃園市大溪區福安里頭寮一路29巷59號







電視劇《神之鄉》取景地：桃園大溪老街 大溪橋

部落客 好好玩 造訪 大溪橋 說：

橫跨大漢溪的《大溪橋》，是到訪大溪老街必經的聯通橋，復古的拱門造型、雕花等古典元素，外觀超像連結歐洲城堡的《大溪橋》是到大溪老街必拍的熱門打卡景點。...<全文介紹>



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#桃園大溪老街 大溪橋

地址：桃園市大溪區瑞安路一段273號







電視劇《神之鄉》取景地：大溪普濟堂

部落客 跟著華少吃吃吃 造訪 大溪普濟堂 說：

我跟食女仍然趁著前兩天父親節回台北吃飯時，抽空跑去拍攝地大溪，朝聖一下在戲裡舉足輕重、有百年歷史的大溪「普濟堂」。第一集以關聖帝君誕辰遶境滂薄的開場，就是在大溪普濟堂拍攝...<全文介紹>



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#大溪普濟堂

地址：桃園市大溪區普濟路124號







電影《我的少女時代》取景地：十一份觀光文化園區

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 十一份觀光文化園區 說：

十一份觀光文化園區前身為佳安市場，以「桃園給世界的十一份禮物 11 GIFTS FOR WORLD」為命題，透過聯合國永續發展的17項目標為基礎，除探究石門、佳安在地發展歷史脈絡、觀光文化與自然環境外，更運用地方創生與風土設計的力量，以「創造共好，結合在地」的策略重啟地方連結...<全文介紹>



#十一份觀光文化園區

地址：桃園市龍潭區佳安里佳安西路5號







偶像劇《村裡來了個暴走女外科》取景地：Xpark水族館

部落客 寶小銘 造訪 Xpark水族館 說：

可以放慢腳步靜靜觀察水中生物，也可以輕鬆拍照打卡，豐富的水中生物搭配上繽紛的科技互動設施，繽紛的視覺體驗真的很不錯，是一處老少咸宜的休閒景點。...<全文介紹>



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#Xpark水族館

地址：桃園市中壢區春德路105號







電視劇《茶金》取景地：大溪老茶廠

部落客 Nancy 將的生活筆計本 造訪 大溪老茶廠 說：

二樓萎凋區，以151組檜木衍架此處也是時代劇《茶金》取景的重要景點，挑高的空間自然陽光灑落，吹來涼爽的風，整個人都放鬆起來，記得留下幾張美照羨煞友人，戶外空間遠眺美景 綠意、藍天，把日常的壓力先拋在腦後吧~...<全文介紹>



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#大溪老茶廠

地址：桃園市大溪區復興路二段732巷80號







偶像劇《愛上哥們》取景地：八塊畫室咖啡

部落客 萬*美食是努力工作的附產品 造訪 八塊畫室咖啡 說：

身為八德人，八塊畫室應該算是最地標性的咖啡廳/餐廳了吧，不但常看到官方的旅遊指南推荐，還有好多偶像劇來這取景...<全文介紹>



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#八塊畫室咖啡

地址：桃園市八德區長興路46號



