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哥吉拉來了！7-ELEVEN推出超巨型25吋哥吉拉玩偶、20款哥吉拉限量生活周邊商品，一次滿足哥吉拉鐵粉們收集的需求。

2024-04-10 文字：編輯 李維唐 即時報導 攝影：編輯 李維唐 人氣：534
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

在台灣擁有大批粉絲的哥吉拉，就在最新電影「哥吉拉與金剛：新帝國」上映之際，7-ELEVEN特別與哥吉拉聯名推出限定周邊小物，其中包含了粉絲們最期待的巨型玩偶25吋哥吉拉Q版坐姿-紅蓮款，還有超級限量的哥吉拉造型存錢筒，每一款都要讓哥吉拉鐵粉忍不住全部都想收藏。
7-ELEVEN推出超巨型25吋哥吉拉玩偶、20款哥吉拉限量生活周邊商品
7-ELEVEN推出超巨型25吋哥吉拉玩偶、20款哥吉拉限量生活周邊商品

7-ELEVEN表示，這一次的聯名小物，就是希望電影中的史詩怪獸哥吉拉全方面帥給每一位粉絲。所以將從4/18起，在7-ELEVEN推出精品快閃購/集點送活動，一次推出近20款哥吉拉限量生活周邊商品，哥吉拉鐵粉真的不能錯過這一次的限定周邊小物。
7-ELEVEN推出超巨型25吋哥吉拉玩偶、20款哥吉拉限量生活周邊商品

這一次限定周邊小物之中，最讓哥吉拉粉絲們期待的就是超巨型玩偶25吋哥吉拉Q版坐姿-紅蓮款、奢華工藝感的哥吉拉造型皮革娃娃，還有超級經典的「原子吐息」動作造型的哥吉拉造型存錢筒、以及實用兼具擺飾的哥吉拉造型小椅凳，當然針對上班族還有不銹鋼保溫壺、電競滑鼠墊，一個都不能錯過。
7-ELEVEN推出超巨型25吋哥吉拉玩偶、20款哥吉拉限量生活周邊商品


 

7-ELEVEN「哥吉拉」精品快閃購/集點送活動

快閃購：4/18  15:00至 4/30 24：00止。
集點送：5/1  15:00至 6/30 24：00止。
活動辦法：若有異動依照官網公告為準。

 

編輯私心推薦必收哥吉拉周邊小物

25吋哥吉拉Q版坐姿-紅蓮款
快閃購：消費不限金額+1,249元換購1款。
集點送：集滿6點+1,249元換購1款。

限量哥吉拉造型皮革娃娃
快閃購：消費不限金額+599元換購1款。
集點送：集滿6點+599元換購1款。

限量哥吉拉造型存錢筒
快閃購：消費不限金額+899元換購1款。
集點送：集滿6點+899元換購1款。
7-ELEVEN推出超巨型25吋哥吉拉玩偶、20款哥吉拉限量生活周邊商品

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