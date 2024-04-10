不只觀光客會愛，連台北人都搶搭！台北雙層餐車上路以來，便是網美、網帥和饕客朝聖的打卡點，亦是外國遊客遊玩台北的最潮選擇。近日台北市政府終於推出第二台雙層餐車，以全新銀色外觀搭上七彩雷射白設計，成為台北街頭最亮眼新景點。
全世界首輛視覺效果呈現獨角獸般漸層幻彩變色的雙層餐車，將於4/16正式上路，營業期間為週二至週日，需提前三天至官網預約。餐車外觀使用「七彩雷射白」，在陽光照射下呈現七彩炫光，不同角度欣賞都有一樣的美。車內裝潢則以英式風格，象牙白的車身搭上質感系的水晶藍皮革椅，典雅大方的色系勢必將再掀打卡話題。
餐車上再度邀請台北晶華酒店規劃五星級下午茶和豪華晚餐，更新增午餐餐期，讓人一邊品嚐招牌晶華酒店牛肉麵，一邊遊覽台北美景。行車路線將途經世界最高的綠建築台北101、被視為史上第一座擁有垂直森林的低碳旋轉建築陶朱隱園，以及國父紀念館、臺北大巨蛋、台北天空塔等人氣景點，用不同視角欣賞台北之美。
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台北市全新銀色雙層餐車 第10季
營業期間：週二至週日。
第十季開跑時間：4月16日起開始
餐期、售價：午餐1300元/人、下午茶1100元/人，及2梯次晚餐1950元/人。
預訂官網：https://taipeirestaurantbus.com/
注意事項：台北市雙層餐車皆採預約制，須於用餐日3天前預訂，更多預訂詳情請上臺北市雙層餐車官網查詢連結。