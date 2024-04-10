這波聯名真的有強！以文青、質感和冠軍咖啡聞名的CAFE!N，這次跨界和adidas Originals聯手，在信義華納威秀廣場上一起大膽玩色，以「Originals !SLAND」為概念打造移動式式咖啡新體驗，將三葉草原創藍結合CAFE!N潔白色調，在信義區街頭亮相便成為注目焦點。若消費滿額還可免費吃聯名霜淇淋、喝聯名咖啡特調。







此次，CAFE!N、adidas Originals聯名活動，以品牌最新New Vintage主題「一雙經典，千種原創故事」再度掀復古時尚風，打造期間限定「三葉草復古玩色街區」，現場規劃原創藍復古街區、時髦紅時空遊戲區、音樂黃潮流街區、酷玩紫綠玩色遊戲區、三葉草復古創作基地等闖關遊戲，闖關成功可獲得限定好禮。若在指定adidas Originals門市消費滿額，免費兌換聯名黑醋栗藍色霜淇淋、咖啡特調、侘寂極萃經典禮盒等好禮。







CAFE!N也專為此聯名推出「Originals !SLAND咖啡巡迴服務」，在三葉草復古玩色街區中亮相，現場首次販售全新霜淇淋品項，用黑醋栗、蜂蜜、杏桃特調而成的霜淇淋，帶有淡淡湛藍色勢必將成為爆夯打卡美食。就連CAFE!N咖啡杯也換上經典三葉草圖騰和經典復古藍，搭上4款杯套打造最潮、最時髦的玩色咖啡杯。





CAFE!N、adidas Originals聯名三葉草復古玩色街區

活動時間：4/9~4/14

快閃地點：信義區威秀廣場

優惠：

adidas 指定門市單筆消費滿3,000元，即可兌換 adidas Originals x CAFE!N「adicolor CHILL!N 霜淇淋或咖啡特調」；單筆消費滿8,000元，即贈 Originals x CAFE!N 侘寂極萃經典禮盒乙組。



Originals !SLAND咖啡巡迴服務

霜淇淋口味：靛藍色調奶霜霜淇淋



CAFE!N、adicolor限定玩色餐飲

販售時間：4/15~5/31

品項、售價：

adicolor紫薯冠軍拿鐵 NT.130

adicolor西洋梨氣泡咖啡 NT.90

三葉草扁可頌脆脆 NT.85

一口吃小米甜甜圈(抹茶/甘梅紫薯) NT.70

莎莎醬熱狗堡 NT.105



預計4月底上市，指定門市推出

特選極萃拿鐵CHILL!N NT.60

奶香蜂蜜杏桃CHILL!N NT.60



adicolor corner微特展 CAFE!N主題門市

門市：CAFE!N民權店、士林店、新店裕隆城店與台中公益店



