最近天氣忽冷忽熱，加上空氣品質不佳，各種體質問題接踵而來，想要輕鬆調整體質，記得選對菌種！專為調整體質推出的LP33系列產品，不論是機能優酪乳、益敏優多、益生菌膠囊，都使用LP益生菌，天天喝能幫助調整體質，遠離外在環境威脅！
現在買還可直接參加《天天LP33，集點送好禮》活動，即日起至6/2(日)，到各大通路購買LP33貼標產品，憑活動貼紙序號登入活動網站集點，就有機會免費帶回價值千元的LP33益生菌膠囊，買越多換越多！
更超值的是，買1瓶15元的益敏優多登入活動網站，就能憑序號參加加碼抽活動，週週將抽出3台Honeywell抗敏空氣清淨機(定價20,900/台)、6/3再加碼抽出1位幸運得主獨得現金$33,333！一組序號就是一次抽獎機會，累計登錄序號越多，中獎機率越高，這個春季就讓LP33用好菌陪你度過換季時節，天天LP33，調整體質好簡單！
⦁活動時間：2024/04/08~2024/06/02 (活動序號貼紙數量有限，售完為止)
⦁活動網站：https://www.lp33event.com.tw/
⦁活動辦法：購買LP33全系列貼標產品，在活動網站登錄產品上之活動貼紙序號，即可參加多重好康活動！(詳細活動辦法請見活動網站公告)
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