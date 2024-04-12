大家熟悉的「韋恩咖啡」換新裝了！自1994年上市以來，韋恩咖啡始終秉持「濃烈提神」的本質，透過特選咖啡豆和萃取工法，推出有效提神的優質咖啡。韋恩咖啡於上市30週年之際，以「醒不來，讓韋恩咖啡來」作為全新品牌主張，並針對經典品項「特濃韋恩咖啡」展開品牌重塑計畫，除了整體產品配方升級，包裝設計更邀請金曲獎視覺規劃設計師顏伯駿操刀，為韋恩咖啡打造全新視覺，同時推出韋恩特濃系列新品「韋恩咖啡特濃摩卡」，以全新的口味及包裝，準備喚醒大家的每一天。
對於那些需要集中精神、追求高效率生活的消費者來說，韋恩咖啡已成為不可或缺的每日必需品，歷經數十年的淬煉，今年適逢品牌上市30週年，韋恩咖啡針對其經典品項「特濃韋恩咖啡」升級產品配方，整體口感及風味更純淨，高咖啡因含量也讓提神效果更有感。除了在品質上持續升級，同步展開了包裝視覺改造，由作品曾獲德國iF設計獎、紅點設計獎等獎項肯定的設計師顏伯駿操刀，為韋恩咖啡特濃系列產品打造全新包裝設計。整體設計保留品牌原有的濃烈、態度、陽剛風格，並以「一線靈光，一現經典」為設計概念，在純色的罐身包裝下，以光束匯集到單一焦點，呈現一閃即現的極簡美學；字型則選用明體搭配襯線體，清楚表達對於優質成分來源的追求，在視覺上也更加深化品牌一貫的俐落質感。
為了帶給消費者更多濃烈提神的口味選擇，韋恩咖啡推出特濃系列新品「韋恩咖啡特濃摩卡」，原料採用100%咖啡原豆萃取，搭配紐西蘭天然乳源以及荷蘭進口可可粉，在開罐瞬間即有可可香氣，入口就能感受到濃烈香醇的咖啡與苦甜的可可味完美融合，罐身設計延續全新包裝視覺的一致性，以巧克力的紅棕色為主色調呈現，在品牌特有的硬派形象中，增添了溫暖的氛圍。
新品「韋恩咖啡特濃摩卡」建議售價30元，目前已於全台各大通路販售，上市期間於指定便利商店即享單罐24元、2罐45元的新品嘗鮮價，優惠訊息依通路公告為主。無論是早晨工作前的儀式感，或是午後小憩的續航打氣，韋恩咖啡都將陪伴消費者，度過每個需要瞬間覺醒的時刻，欲了解更多訊息，請關注韋恩咖啡臉書粉絲團：https://www.facebook.com/Wincafe.Taiwan/。
大家熟悉的「韋恩咖啡」換新裝了！自1994年上市以來，韋恩咖啡始終秉持「濃烈提神」的本質，透過特選咖啡豆和萃取工法，推出有效提神的優質咖啡。韋恩咖啡於上市30週年之際，以「醒不來，讓韋恩咖啡來」作為全新品牌主張，並針對經典品項「特濃韋恩咖啡」展開品牌重塑計畫，除了整體產品配方升級，包裝設計更邀請金曲獎視覺規劃設計師顏伯駿操刀，為韋恩咖啡打造全新視覺，同時推出韋恩特濃系列新品「韋恩咖啡特濃摩卡」，以全新的口味及包裝，準備喚醒大家的每一天。