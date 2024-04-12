Netflix最新驚悚劇集《寄生獸：灰色部隊》由《屍速列車》導演延尚昊執導，找來具教煥、全少妮、李貞賢擔綱主演，本劇改編自日本人氣原著漫畫《寄生獸》沿用同個世界觀，打造全新故事，甫上線3天就登上平台非英語劇集冠軍，劇迷迴響熱烈「沒看過原著，但是好好看」、「果然是具教煥的演技，演得超好」、「重複看了好幾次」、「拜託推出第二季吧」。Walker盤點本劇6大看點，總共6集一次追完快跟上！

一、沿用《寄生獸》世界觀寫下韓國版新故事

《寄生獸》是日本漫畫家岩明均創作的漫畫，本就是相當有知名度與人氣的作品，日本曾拍成動漫與電影，南韓自宣布開拍韓國版，選角部分引起轟動與關注，找來《屍速列車》、《地獄使者》導演延尚昊執導，並由實力派演員具教煥、全少妮、李貞賢擔綱主演。



▲圖片來源／Netflix



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《寄生獸：灰色部隊》並非完全與日版故事相同，而是沿用原著的世界觀，寄生獸透過人的口、鼻、耳侵入，藉此入侵大腦完全控制人類。韓劇版本為全新的故事，因此就算不懂原著設定也能輕易理解劇情，更有粉絲稱讚「沒看過原著，但是好好看」。



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二、「寄生獸」出現女主角了

日版、韓版最大的不同在於女主角，日本電影《寄生獸》為男主角泉新一某日在聽音樂時，寄生獸從口、鼻、耳侵入失敗，最後強制進入右手，因此成了「變種物」，由於寄生獸沒碰到大腦，男主角能保有自己的意識，正因如此，右手與男主角能同時存在並溝通。

韓版《寄生獸：灰色部隊》卻打造出了新的概念「雙重人格」，女主角全少妮在重傷之下遭到寄生獸侵佔身體，但為了讓宿主存活，使得寄生獸無法吃掉所有大腦意識，成了不同樣貌的「變種物」，日本為男主角且寄生生物存活在他的「右手」，韓國則是出現女主角，而寄生生物「海蒂」存活於腦部，享有共同意識，因此女主角與「海蒂」只能擇一出現無法在現實戰鬥時溝通。



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三、《寄生獸：灰色部隊》VS原著兩大點差異

雖是沿用日本原著漫畫《寄生獸》世界觀，但《寄生獸：灰色部隊》裡出現的寄生生物部分設定還是出現了些微差異。日本保有寄生獸「原始」的一面，牠們學習能力一步步從零到有，韓版卻是「突飛猛進」，一夕之間就掌握了人類的生活作息，學習能力更強大，攻擊力自然變得更有摧毀性。



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此外，韓劇裡的最大差異點「灰色部隊」也是原創部分，由李貞賢領隊擔任組長，專門消滅寄生獸的存在，刻畫出人性現實面與矛盾的對立，人類對於未知生命體感到恐懼，卻以控制同類殘害寄生獸，本劇富有導演延尚昊獨特的特色，總能帶給觀眾無限反思。



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四、《寄生獸》原著岩明均大力推薦，掛保證絕對精彩

《寄生獸：灰色部隊》於5日上線前，便已獲得來自原著作家岩明均的稱讚，「故事情節讓原著備感尊重，但又富含著獨特的發展與點子，能夠在本部作品裡各處被看到，我身為原著作者，但同時又以觀眾的角度來看，看得很有趣」，他對於CG效果也很滿意，「尤其是視覺效果（VFX）上，全程只有覺得真的非常厲害，不論是過去在日本的電影上或是這次的劇集上都呈現得非常優秀，看到都出神了。」

岩明均親自推薦給鐵粉：「地球上的不同場所裡，誕生了些微不同的《寄生獸》故事，希望世界各國不同的觀眾可以好好地品嚐一番。」為韓版《寄生獸：灰色部隊》精彩度掛保證。



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五、《屍速列車》延尚昊導演領軍，CG全面升級

《寄生獸：灰色部隊》製作團隊由延尚昊領軍，以往他所製作的《屍速列車》、《地獄公使》等鉅作之中，視覺效果無庸置疑，場面浩大磅礴又有震撼度，絕對不會讓粉絲失望。劇集從第一集就能強烈感受到大筆製作費投入，宿主臉上分裂出逼真的畸形怪樣，驚悚又噁心的砍頭式攻擊，以及打鬥場面刺激感升級，令觀眾看得痛快淋漓。

比起日本版本特效，電影畢竟已是10年前所推出的作品，質感大幅度提升，視覺效果部分獲得好評，讓粉絲更能沈浸於戲劇之中，一集接著一集追下去。



▲圖片來源／Netflix



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六、最大彩蛋「日本影帝」菅田將暉客串，串連日本世界觀

《寄生獸：灰色部隊》由韓國所製作、演員全是韓星，卻在最後一幕出現大反轉，劇集最大彩蛋「日本影帝」菅田將暉客串，他並非是電影男主角染谷翔太，劇集版本明顯換角所飾演，在面對「灰色部隊」負責人李貞賢時，他神秘地主動伸出右手，明擺著暗示他就是男主角「泉新一」，出現重量級新面孔參演，已經讓所有人震撼不已，不論未來是否有續集，但劇組找來日本演員菅田將暉串連整個世界觀，看得原著粉絲熱血沸騰。



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