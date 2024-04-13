網美系旅人一定會住！小鹿文娛旅宿集團進駐高美燈塔園區，打造全臺首座可泊宿燈塔、並於4/12正式開放。園區主打在地文化及生態環保理念，將濕地生態的獨特觀光價值，結合歷史、人文與自然元素，同時園區內特別打造住宿空間，包含7間客房和1間交誼廳，並結合複合式服務、展演空間、小食片刻區域等，透過文化探索、互動體驗和舒適住宿，期盼重新活絡高美濕地，打造一生必遊的絕美場景。
並且，為了讓旅人透過造訪高美燈塔園區進而瞭解當地歷史沿革，小鹿文娛集團也推出燈塔參觀活動，由小鹿團隊於燈塔內部策展呈現「高美意象」，透過多元的媒材與觀點，傳達其所代表的「指引、希望與暫停」詮釋，輔以文字說明高美燈塔歷史，期盼透過不同的表現形式，探索燈塔從過往歷史的實用定義，以及隨著時光流動，到了現代社會中象徵的意義。
此外，小鹿文娛也預計將於暑假推出「高美生態與觀星導覽」，加深民眾對環境保育的認識，讓參與者透過導覽，瞭解高美濕地生態的多樣性與重要性。同時也將燈塔左右兩側規劃為「高美綬草保護區」，設置完整圍籬，與遊客徒步區完整分隔，希望藉此向民眾推廣瀕稀的自然瑰寶—臺灣原生蘭「綬草」，透過珍貴的植物串聯高美濕地生態圈，呼籲各界共同努力保護自然環境。其中，每年3月至5月為綬草的盛花期，目前正是賞花的最佳時機，在中部的豔陽照耀下，迷你雅緻的蘭花與紅白塔身互相輝映，相當美麗。
最後，小鹿文娛表示高美燈塔興建於1967年，是全臺灣唯一紅白橫紋相間的燈塔。集團於2023年取得「高美燈塔園區」標案後，便一點一滴將園區打造成「繁忙生活暫停修整之處」，期盼到此住宿的旅人盡情放慢步調、探索生態。也因此規劃「沉浸式入住體驗」，將燈塔擬人化，於預定時、入住時及離開時提供「聲音導覽」，如同在燈塔的陪伴下，帶領旅人在靜謐的海濤聲中放慢腳步，感受與燈塔的靈魂共振，認識這塊土地的故事。
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高美燈塔園區 限定住房專案
官網：https://www.gaomeilighthouse.com/
地址：臺中市清水區高美路748號
訂房專線：04-2611-1861