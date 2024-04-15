夏天就是要瘋狂喝手搖，全家24小時手搖店來了！人手一杯飲料是台灣街道特有風景之一，全家這次看準上千億的手搖飲商機，將於4/17推出全新手搖品牌「搖搖茶吧」，以「果茶風味、有料口感、手搖樂趣」3大重點為主打，打造全台規模最大24小時不打烊手搖飲店，就算三更半夜也能隨時都能來一杯。







全家全新飲料品牌「搖搖茶吧」，斥資5千萬陸續在3500間門市中導入封口機，並且主打「果茶風味、有料口感、手搖樂趣」三大特色，推出兩款「柳橙香柚綠」、「荔枝貴妃紅」全新飲品，前者以台灣優質綠茶為基底，加入柳橙、柚子新鮮果肉和果汁特調而成；後者則是以招牌仙女紅茶為底，加上荔枝果肉和果汁，香甜又清爽的果茶一喝就上癮。







全新導入的飲料封口機，外帶外送都不用再擔心外漏問題，喝之前還可以享受搖一搖的樂趣，是飲料控都愛的起手式。並結合外送平台打造24小時不打烊手搖飲店，全家APP「FamiNow」或外送平台Uber Eats、foodpanda下單選購，就能喝一杯新鮮果茶飲。





全家果茶飲料 搖搖茶吧

開賣日：2024/4/17

品項：柳橙香柚綠茶、荔枝貴妃紅茶

售價：65元

優惠：

1、4/17-4/19，會員限定單杯特價49元

2、4/17-5/14，新品嚐鮮價59元

3、4/17-5/14，FamiNow、Uber Eats、foodpanda享買2送1優惠。



全家「搖搖茶吧Challenge串聯挑戰賽」 活動辦法

活動期間：113/04/17-113/05/31 23:59

活動辦法：完成以下3步驟即獲得抽獎資格

1、關注「全家」Tiktok帳號 @familymart_taiwan

2、在自己的TikTok上傳拿搖搖茶吧杯的「動感搖搖茶吧舞」

3、留下指定hashtag「#搖搖茶吧Challenge」



獎項：10,000 全家購物金，共3名



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